Українським педагогам обіцяють зростання зарплат: у чому каверза

Цього року вчителям обіцяють платити більше і навіть уже трохи підняли зарплатню, але є один нюанс.

В Україні продовжують дорожчати продукти, проте зарплати не встигають за зростанням цін. Особливо важко доводиться бюджетникам, доходи яких залежать від рішень уряду. Серед інших не щастить українським педагогам.

Субвенція стала меншою

Ще у жовтні 2022-го у сфері вітчизняної освіти спалахнув скандал – педагогам було знято всі доплати, тож реальні зарплати вчителів серйозно впали.

У Міністерстві освіти та науки відреагували на критику не так, як того хотіли освітяни. І хоча до 1 вересня невитраченими залишалися 9,2 млрд. грн. освітньої субвенції, їх вирішили направити на оновлення матеріально-технічної бази освітніх закладів. А позбавлені доплат і багато громадських функцій (аж до волонтерства), які взяли на себе, викладачі виявилися обділені.

Але це було лише квіточки: оскільки у 2022 році Міносвіта залишала "зайві" гроші, Кабмін вирішив, що витрати на відомство можна знизити. У результаті 2023-го розмір освітньої субсидії було урізано на 10% (до 87 млрд грн), про що заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев повідомив Укрінформу.

Але це виявилося не останнім зниженням витрат на освіту та субвенції для МОН.

200 тисяч гривень на рік – на все

Вже 10 січня 2023 року Міносвіти надало лист-роз’яснення, в якому заявлялося, що освітня субвенція, порівняно з 2022-м, знижена на 20%.

Водночас педагогам при нарахуванні середньої зарплати повертали всі обов’язкові доплати та надбавки, передбачені законодавством. Серед них — надбавка за престижність педагогічної праці у розмірі 25%, допомога на оздоровлення та щорічну грошову винагороду у розмірі місячного посадового окладу.

З урахуванням всього цього вчителі закладів загальної середньої освіти мають отримувати на рік близько 205 тис. грн., середня зарплата в інших категорій становитиме:

268 тис. грн – для керівників закладів освіти;

180 тис. грн. – для асистентів вчителів в інклюзивних класах;

238 тис. грн – для педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів;

74 тис. грн – для вчителів закладів загальної середньої освіти, яким (у яких) оголошено просту.

Неважко порахувати, що фонд оплати праці для шкільного вчителя має становити близько 17 тисяч гривень щомісяця, або близько 440 доларів. Щоправда, ця цифра є досить умовною, адже:

це сума з урахуванням усіх надбавок, які можуть бути скасовані, як і в 2022 році;

не зовсім зрозуміло, 205 тис. грн — це вже за вирахуванням податків та виплат до соціальних фондів. Якщо ні, то чистими на руки педагог отримає значно меншу суму.

За даними Держстату, у IV кварталі 2022 року середня зарплата у сфері освіти України становила 13 429 гривень, що збігається із середньою зарплатою вчителів молодших класів, яку пропонують на сервісі Work.ua.

Вчитель праці однієї зі столичних шкіл визнала, що формально їхня зарплата зросла і багато надбавок повернули, проте насправді заробітна плата у 2023-му році зросла зовсім небагато.

"У порівнянні з попереднім періодом моя зарплата зросла приблизно на 600 гривень, і хоча надбавки формально повернулися, наприклад надбавка за престижність, участь у методичних об’єднаннях та деякі інші, але якось на собі їх особливо не відчуваю", — розповіла "Телеграфу" на умовах анонімності викладач інформатики Олександра.

Зважаючи на все, освіта не в честі у наших чиновників. І це в той час, як на окупованих територіях агресори знищують українську освіту, викреслюючи будь-яку згадку про нашу країну з навчальної програми.