Украинским педагогам обещают рост зарплат: в чем подвох

В этом году учителям обещают платить больше и даже уже немного подняли зарплату, но есть один нюанс

В Украине продолжают дорожать продукты, однако зарплаты не поспевают за ростом цен. Особенно тяжело приходится бюджетникам, чьи доходы зависят от решений правительства. Среди прочих, не везет украинским педагогам.

Субвенция стала меньше

Еще в октябре 2022-го в сфере отечественного образования вспыхнул скандал – педагогам были сняты все доплаты, так что реальные зарплаты учителей серьезно упали.

В Министерстве образования и науки отреагировали на критику не так, как того хотели педагоги. И хотя к 1 сентября неизрасходованными оставались 9,2 млрд грн образовательной субвенции, их решили направить на обновление материально-технической базы образовательных учреждений. А лишенные доплат и взявшие на себя многие общественные функции (вплоть до волонтерства) преподаватели оказались обделены.

Но это было только цветочки: поскольку в 2022 году у Минобразования оставались "лишние" деньги, Кабмин решил, что расходы на ведомство можно снизить. В итоге в 2023-м размер образовательной субсидии был урезан на 10% (до 87 млрд грн), о чем заместитель министра финансов Роман Ермоличев сообщил Укринформу.

Но и это оказалось не последним снижением расходов на образование и субвенции для МОН.

200 тысяч гривен в год – на все

Уже 10 января 2023 года Минобразования дало письмо-разъяснение, в котором заявлялось, что образовательная субвенция, по сравнению с 2022-м, снижена на 20%.

В то же время педагогам при начислении средней зарплаты возвращали все обязательные доплаты и надбавки, предусмотренные законодательством. В их числе — надбавка за престижность педагогического труда в размере 25%, помощь на оздоровление и ежегодное денежное вознаграждение в размере месячного должностного оклада.

С учетом всего этого учителя учреждений общего среднего образования должны получать в год порядка 205 тыс. грн, средняя зарплата у других категорий составит:

268 тыс. грн — для руководителей учреждений образования;

180 тыс. грн – для ассистентов учителей в инклюзивных классах;

238 тыс. грн – для педагогических работников инклюзивно-ресурсных центров;

74 тыс. грн – для учителей учреждений общего среднего образования, которым (у которых) объявлен простой.

Несложно посчитать, что фонд оплаты труда для школьного учителя должен составить около 17 тысяч гривен ежемесячно, или около 440 долларов. Правда, данная цифра является довольно условной, ведь:

это сумма с учетом всех положенных надбавок, которые могут быть отменены, как и в 2022 году;

не вполне понятно, 205 тыс. грн — это уже за вычетом налогов и выплат в социальные фонды. Если нет, то чистыми на руки педагог получит значительно меньшую сумму.

Согласно данным Госстата, в IV квартале 2022 года средняя зарплата в сфере образования Украины составила 13 429 гривен, что совпадает со средней зарплатой учителей младших классов, которую предлагают на сервисе Work.ua.

Учитель труда одной из столичных школ признала, что формально их зарплата выросла и многие надбавки вернули, однако на деле заработная плата в 2023-м году выросла совсем немного.

"В сравнении с предыдущим периодом моя зарплата выросла примерно на 600 гривен, и хотя надбавки формально вернулись, например надбавка за престижность, участие е в методических объединениях и некоторые другие, но как-то на себе их особо не чувствую", — рассказала "Телеграфу" на условиях анонимности преподаватель информатики Александра.

Судя по всему, образование не в чести у наших чиновников. И это в то время, как на оккупированных территориях агрессоры уничтожают украинское образование, вычеркивая всякое упоминание о нашей стране из учебной программы.