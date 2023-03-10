В Украине выросла средняя зарплата: сколько дают и где проще найти работу?

На второй год войны в Украине начала расти средняя зарплата

Впервые за время полномасштабной войны с рф в Украине выросла средняя зарплата. Повышение составило 500 гривен, или примерно 3%, и по итогам февраля достигло 15 500 грн.

Такие данные приводят аналитики сервиса поиска работы Work.ua, согласно которому, кроме зарплаты, выросло и количество вакансий для соискателей – в феврале 2023-го их стало примерно на 11% больше, чем в июне-2022.

Быстрее всего вакансии растут в центральных и южных областях Украины: Кировоградская – рост 21%, Днепропетровская – 15%, Черновицкая – 15%, Николаевская – 14%, Черниговская области – 14%.

Однако в целом лидировать по числу размещенных вакансий продолжают Киевская — 20 034, Львовская — 6914, Днепропетровская — 6401, Одесская — 4469, Ивано-Франковская области — 2000.

Но самое приятное, что последний месяц зимы отметился незначительным, но ростом зарплат. Впервые с момента полномасштабного вторжения медианная зарплата по Украине выросла с 15 000 до 15 500 грн.

Самую высокую зарплату в феврале предлагали следующим профессиям:

медиабаеры — 50 000 грн;

водители-международники — 41 500 грн;

рихтовщики — 32500 грн;

риелторы – 30 000 грн;

дизелисты — 27 500 грн.

Также стали больше зарабатывать топ-менеджеры, специалисты в страховании и сфере обслуживания, на производстве, занимающиеся дизайном и работающие в сфере телекоммуникаций.

Число вакансий растет

В целом пятерка категорий с самой большой зарплатой неизменна – это:

недвижимость, в которой платят 30 000 грн;

топ-менеджмент, руководство высшего звена – 30 000 грн;

транспорт, автобизнес – 22 500 грн;

продажа, закупка – 20 000 грн;

сельское хозяйство, агробизнес – 19 500 грн.

Хуже всего оплачивалась работа уборщиков – 8 000 грн, санитаров – 8 500 грн, посудомоев – 9 000 грн, ассистентов ветеринарного врача и мастеров производственного обучения – по 10 000 грн.

Напомним, что в Украине выросло число вакансий для отдельных категорий работников, таких как ветераны, инвалиды, лица старше 45 лет и другие.