В Україні зросла середня зарплата: скільки дають і де найпростіше знайти роботу?

На другий рік війни в Україні почала зростати середня зарплата

Вперше за час повномасштабної війни з Росії в Україні зросла середня зарплата. Підвищення становило 500 гривень, або приблизно 3%, і за підсумками лютого досягло 15 500 грн.

Такі дані наводять аналітики сервісу пошуку роботи Work.ua, згідно з яким, крім зарплати, зросла і кількість вакансій для претендентів – у лютому 2023-го їх стало приблизно на 11% більше, ніж у червні-2022.

Найшвидше вакансії ростуть у центральних та південних областях України: Кіровоградська – зростання 21%, Дніпропетровська – 15%, Чернівецька – 15%, Миколаївська – 14%, Чернігівська області – 14%.

Проте загалом лідирувати за кількістю розміщених вакансій продовжують Київська – 20 034, Львівська – 6914, Дніпропетровська – 6401, Одеська – 4469, Івано-Франківська області – 2000.

Але найприємніше, що останній місяць зими відзначився незначним, але зростанням зарплат. Вперше з моменту повномасштабного вторгнення медіанна зарплата в Україні зросла з 15 000 до 15 500 грн.

Найвищу зарплату у лютому пропонували наступним професіям:

медіабаєри — 50 000 грн;

водії-міжнародники — 41 500 грн;

рихтувальники — 32500 грн;

рієлтори – 30 000 грн;

дизелісти — 27 500 грн.

Також стали більше заробляти топ-менеджери, фахівці у страхуванні та сфері обслуговування, на виробництві, які займаються дизайном та працюють у сфері телекомунікацій.

Число вакансій зростає

Загалом п’ятірка категорій із найбільшою зарплатою незмінна – це:

нерухомість, у якій сплачують 30 000 грн;

топ-менеджмент, керівництво вищої ланки – 30000 грн;

транспорт, автобізнес – 22500 грн;

продаж, закупівля – 20 000 грн.;

сільське господарство, агробізнес – 19500 грн.

Найгірше оплачувалася робота прибиральників – 8 000 грн, санітарів – 8 500 грн, посудомоїв – 9 000 грн, асистентів ветеринарного лікаря та майстрів виробничого навчання – по 10 000 грн.

Нагадаємо, що в Україні зросла кількість вакансій для окремих категорій працівників, таких як ветерани, інваліди, особи віком від 45 років та інші.