В Україні зросла середня зарплата: скільки дають і де найпростіше знайти роботу?
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На другий рік війни в Україні почала зростати середня зарплата
Вперше за час повномасштабної війни з Росії в Україні зросла середня зарплата. Підвищення становило 500 гривень, або приблизно 3%, і за підсумками лютого досягло 15 500 грн.
Такі дані наводять аналітики сервісу пошуку роботи Work.ua, згідно з яким, крім зарплати, зросла і кількість вакансій для претендентів – у лютому 2023-го їх стало приблизно на 11% більше, ніж у червні-2022.
Найшвидше вакансії ростуть у центральних та південних областях України: Кіровоградська – зростання 21%, Дніпропетровська – 15%, Чернівецька – 15%, Миколаївська – 14%, Чернігівська області – 14%.
Проте загалом лідирувати за кількістю розміщених вакансій продовжують Київська – 20 034, Львівська – 6914, Дніпропетровська – 6401, Одеська – 4469, Івано-Франківська області – 2000.
Але найприємніше, що останній місяць зими відзначився незначним, але зростанням зарплат. Вперше з моменту повномасштабного вторгнення медіанна зарплата в Україні зросла з 15 000 до 15 500 грн.
Найвищу зарплату у лютому пропонували наступним професіям:
- медіабаєри — 50 000 грн;
- водії-міжнародники — 41 500 грн;
- рихтувальники — 32500 грн;
- рієлтори – 30 000 грн;
- дизелісти — 27 500 грн.
Також стали більше заробляти топ-менеджери, фахівці у страхуванні та сфері обслуговування, на виробництві, які займаються дизайном та працюють у сфері телекомунікацій.
Загалом п’ятірка категорій із найбільшою зарплатою незмінна – це:
- нерухомість, у якій сплачують 30 000 грн;
- топ-менеджмент, керівництво вищої ланки – 30000 грн;
- транспорт, автобізнес – 22500 грн;
- продаж, закупівля – 20 000 грн.;
- сільське господарство, агробізнес – 19500 грн.
Найгірше оплачувалася робота прибиральників – 8 000 грн, санітарів – 8 500 грн, посудомоїв – 9 000 грн, асистентів ветеринарного лікаря та майстрів виробничого навчання – по 10 000 грн.
Нагадаємо, що в Україні зросла кількість вакансій для окремих категорій працівників, таких як ветерани, інваліди, особи віком від 45 років та інші.