Сняли с воинского учета: дает ли это право на выезд за границу мужчинам

Юрист ответил на популярный вопрос

Во время военного положения и всеобщей мобилизации в Украине только некоторые категории мужчин могут выезжать за пределы страны. Одним из популярных вопросов граждан на эту тему является выезд за границу мужчин, снятых с воинского учета.

Адвокат Тарас Никифорчук в видео на своем YouTube-канале детально дал ответ, приведя пример ситуации, когда из Украины не выпустили снятого с воинского учета мужчину.

В данном случае речь идет о решении Верховного суда Украины, в котором поддерживается решение Апелляционного суда относительно того, что снятие мужчины с воинского учета не означает, что ему разрешен выезд за границу. Это постановление ВСУ от 9 марта 2023 года.

"Суды предыдущих инстанций установили, что кроме паспорта гражданина Украины для выезда за границу, истец для прохождения пограничного контроля предоставил только военный билет с отметкой об исключении с воинского учета в соответствии с п. 6 ч. 6 ст. 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", — говорится в заявлении.

Речь идет о мужчине, который ранее был осужден за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, его сняли с воинского учета в ТЦК и призвать его не могут. Но в то же время разрешение на выезд не дают.

Никифорчук добавил, что существует четкий перечень лиц, которые могут получить разрешение на выезд за границу. Это делается с целью не выпускать из страны военнообязанных мужчин, даже в случае, если они имеют отсрочку.

Напомним, "Телеграф" писал, что адвокат Роман Симутин объяснил: очень важно различать понятия снятия и исключения с воинского учета. В правилах пересечения границы указывается, что что выезд разрешен только для исключенных.