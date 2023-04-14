Новый механизм выезда за границу: министр рассказал, что и для кого изменилось

Министр рассказал о новом механизме выдачи разрешений для деятелей культуры, касающегося пересечения государственной границы в условиях войны

После скандала, фигурантом которого стал известный стендап-комик Андрей Щегель, который, несмотря на общий запрет на выезд военнообязанных из-за войны, сбежал из Украины, Министерство культуры ввело новый механизм для пересечения госграницы, наладив сотрудничество с пограничниками. Теперь у всех деятелей культуры, которые собираются уехать за границу, требуют предоставить пакет документов, удостоверяющий наличие контрактов в других странах.

Об этом в интервью изданию "Ліга.net" рассказал министр культуры Александр Ткаченко.

"Мы просим от всех, кто собирается выезжать, пакет документов, свидетельствующий о том, что действительно есть контракты, что будут собираться средства, или Украина будет достойно представлена на событиях. Но так же просим элементарную вещь, которую должны иметь все мужчины во время войны: справка о взятии на военный учет. Если человек становится на военный учет и думает вести себя так же, как эти товарищи, которые решили быть самыми умными, то действует уже совсем другой легальный процесс", — пояснил он.

По его словам, Минкульту удалось наладить сотрудничество с пограничниками для того, чтобы обмениваться данными о выезжающих из Украины и возвращаемых впоследствии назад. Главная цель такого сотрудничества – контроль и мгновенная реакция на вероятные нарушения.

Также Ткаченко добавил, что, согласно статистике, существующей на сегодняшний день, только в течение нескольких месяцев, с января по март 2023 года, ведомство получило более 1500 запросов с просьбой о получении разрешений на выезд за границу. Около 1000 из них Минкульт передал Госпогранслужбе и эти люди имели возможность легально уехать из страны.

"Многие люди, которые возвращаются, перед нами отчитываются. Многие люди ездят уже не впервые, возвращаются и делают большое дело для Украины, но мы только сейчас наладили перечень информации", — добавил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие документы понадобятся мужчинам для выезда 2023 года.