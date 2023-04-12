Пересечение границы во время военного положения: названы три категории мужчин, которые смогут уехать легально

Мужчины имеют право находиться за пределами страны до 30 дней

Пока в Украине продолжается полномасштабная война, из-за которой объявлена всеобщая мобилизация и военное положение, выезд за границу для большей категории граждан был ограничен. В то же время правительство предусмотрело и определенные послабления, в рамках которых за пределы страны все же могут уехать военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. Сделать это можно с помощью системы "Шлях", но только с разрешения местных властей.

Как пишет РБК-Украина, мужчины, являющиеся водителями, имеют право на легальное пересечение государственной украинской границы с помощью системы "Путь". Главное условие – сотрудничество с учреждениями, организациями или воинскими частями, а также, если они связаны с доставкой медикаментов и гуманитарки для Вооруженных сил.

Так, среди категорий, которые смогут свободно уехать, следующие:

Водители, осуществляющие перевозки для нужд ВСУ, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований.

Водители, перевозящие медицинские грузы;

Водители, которые везут гуманитарную помощь автомобильными транспортными средствами при наличии соответствующего обоснования объемов грузов и количества транспортных средств, необходимых для их перевозки.

Стоит отметить, что для получения разрешения на выезд гражданам необходимо подать обращение в Мининфраструктуру или в областные военные администрации. Затем уполномоченные органы внесут изменения в систему и согласуют выдачу разрешения с Госпогранслужбой.

По кодону по этой системе человек может находиться до 30 дней.

Ранее "Телеграф" сообщал, может ли грозить наказание тем мужчинам, которые уехали за границу еще до полномасштабного вторжения России.