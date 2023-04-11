Чтобы не было проблем на границе: какие документы нужно взять с собой при выезде из Украины (список)

Для разных ситуация нужны разные документы

В Украине с начала полномасштабного вторжения введено действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с которыми многим мужчинам стал запрещен выезд за границу. Однако существует ряд граждан, имеющим право выезжать из страны.

"Телеграф" рассказывает, какие документы нужны для выезда за границу мужчинам, женщинам и на машине.

Документы для выезда за границу мужчинам

Если лицо с ограниченными возможностями собирается за границу, нужно иметь специальную справку о поставленном диагнозе, удостоверение, которое подтверждает статус, и загранпаспорт;

Для тех, у кого есть отсрочка от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет, нужно иметь при себе документ об отсрочке от призыва (бронирование) + документы о командировке и загранпаспорт;

Тот, у кого есть медзаключение от военной комиссии о том, что он не пригоден, должен предоставить справку военной медицинской комиссии о непригодности и загранпаспорт;

Если вы усыновитель, опекун, приемный родитель, то вам тоже можно выехать с ребенком за границу. Необходимо взять с собой документ, подтверждающий усыновление, опекунство, уход (решение суда, справка от опеки и опекун, справка — до 2005 года), загранпаспорт;

Если вы занимаетесь постоянным уходом за людьми, нуждающимися в специальном уходе, то для выезда нужна справка о компенсации для человека, который занимается постоянным уходом, решение суда, справка МСЕК;

Если выехали в другую страну для постоянного проживания, то нужна отметка в паспортных документах (постоянное место жительства с печаткой);

Если у вас есть трое и больше детей до 18 лет, то вам нужно предъявить свидетельства о рождении детей, медицинские свидетельства о рождении по Форме NO103/O, свидетельство о браке и загранпаспорт;

Если вы — отец-одиночка несовершеннолетнего ребенка, то возьмите с собой свидетельство о рождении ребенка, справку о смерти матери или решение суда о лишении матери родительских прав и загранпаспорт;

Если у вас на содержании есть ребенок с инвалидностью до 18 лет или взрослый ребенок (лицо с инвалидностью до 23 лет), нужно показать свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации брака с матерью ребенка; справка, подтверждающая назначение социальной помощи и факт того, что ребенок с ограниченными возможностями. Также нужно иметь свидетельство о получении государственной социальной помощи для детей с ограниченными возможностями;

Студентам иностранных вузов нужно иметь при себе справку об отсрочке, выданную военкоматом, а также загранпаспорт.

Документы для выезда за границу женщинам

Загранпаспорт;

Также можно взять паспорт гражданина Украины и диплом об образовании.

Какие документы понадобиться для выезда за границу на машине

Права;

Техпаспорт на машину;

Украинские номера на машину;

Страховка;

Если вы едете не на своей машине, то нужна доверенность на авто (владелец должен написать в ней, что разрешает выезжать на своем транспорте за границу);

Временный регистрационный талон на машину.

Напомним, ранее мы писали, что адвокат рассказала, как военнообязанный может законно выехать из Украины.

Также мы сообщали, что названа еще одна категория граждан, которые не смогут уехать из страны.