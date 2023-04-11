Щоб не було проблем на кордоні: які документи потрібно взяти під час виїзду з України (список)

Для різних ситуація потрібні різні документи

В Україні з початку повномасштабного вторгнення запроваджено дію воєнного стану та загальної мобілізації, у зв’язку з якими багатьом чоловікам заборонений виїзд за кордон. Однак існує низка громадян, які мають право виїжджати із країни.

"Телеграф" розповідає, які документи потрібні для виїзду за кордон чоловікам, жінкам та машині.

Документи для виїзду за кордон чоловікам

Якщо особа з обмеженими можливостями збирається за кордон, потрібно мати спеціальну довідку про поставлений діагноз, посвідчення, яке підтверджує статус, та закордонний паспорт;

Для тих, хто має відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік, потрібно мати при собі документ про відстрочку від призову (бронювання) + документи про відрядження та закордонний паспорт;

Той, хто має медвисновок від військової комісії про те, що він не придатний, повинен надати довідку військової медичної комісії про непридатність та закордонний паспорт;

Якщо ви усиновлювач, опікун, прийомний батько, то вам також можна виїхати з дитиною за кордон. Необхідно взяти із собою документ, що підтверджує усиновлення, опікунство, догляд (рішення суду, довідка від опіки та опікун, довідка — до 2005 року), закордонний паспорт;

Якщо ви займаєтеся постійним доглядом за людьми, які потребують спеціального догляду, то для виїзду потрібна довідка про компенсацію для людини, яка займається постійним доглядом, рішення суду, довідка МСЕК;

Якщо виїхали до іншої країни на постійне проживання, то потрібна позначка у паспортних документах (постійне місце проживання з печаткою);

Якщо у вас є троє та більше дітей віком до 18 років, вам потрібно пред’явити свідоцтва про народження дітей, медичні свідоцтва про народження за формою NO103/O, свідоцтво про шлюб та закордонний паспорт;

Якщо ви — батько-одинак неповнолітньої дитини, то візьміть із собою свідоцтво про народження дитини, довідку про смерть матері або рішення суду про позбавлення матері батьківських прав та закордонний паспорт;

Якщо у вас на утриманні є дитина з інвалідністю до 18 років або доросла дитина (особа з інвалідністю до 23 років), потрібно показати свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір’ю дитини; довідка, що підтверджує призначення соціальної допомоги та факт того, що дитина з обмеженими можливостями. Також слід мати свідоцтво про отримання державної соціальної допомоги для дітей з обмеженими можливостями;

Студентам іноземних вузів потрібно мати при собі довідку про відстрочку, видану військкоматом, а також закордонний паспорт.

Документи для виїзду за кордон жінкам

Закордонний паспорт;

Також можна взяти паспорт громадянина України та диплом про освіту.

Які документи знадобляться для виїзду за кордон на машині

Права;

Техпаспорт на машину;

Українські номери на машину;

Страховка;

Якщо ви їдете не своєю машиною, то потрібна довіреність на авто (власник повинен написати в ній, що дозволяє виїжджати на своєму транспорті за кордон);

Тимчасовий реєстраційний талон на машину.

Нагадаємо, раніше ми писали, що адвокат розповіла, як військовозобов’язаний може законно виїхати з України.

Також ми повідомляли, що названо ще одну категорію громадян, які не зможуть виїхати з країни.