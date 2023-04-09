Адвокат розповіла, як військовозобов'язаний може законно виїхати з України

Адвокат розповіла, що чоловікам буде потрібно для виїзду

Під час воєнного стану та загальної мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть залишати межі країни. Однак у цьому випадку є свої винятки. Деяким категоріям виїзд за кордон дозволено за умови наявності у чоловіка певних документів.

Адвокат та юрист Ario Law Firm Надія Грищенко пояснила, що перетинати кордон можуть, наприклад, чоловіки, які супроводжують осіб з інвалідністю. За її словами, умови виїзду прописані у законодавстві. Про це повідомляється у матеріалі Факти ICTV.

"В основному, ці особливі умови прописані для тих, хто здійснює супровід за кордон осіб з інвалідністю, своїх батьків або батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І або II групи, опікунами осіб з інвалідністю та супроводжує їх. Це зазначено у ключових пунктах 2¹ та 2² Правил перетину державного кордону громадянами України, де закріплено повний перелік осіб, кого чоловіки можуть супроводжувати та у якому статусі" — каже адвокат.

Водночас існують певні особливості щодо самостійного перетину кордону чоловіками.

"Так, виїзд за межі України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років може здійснюватися самостійно без осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб, які потребують постійного догляду, дітей, визначених пунктом 2² цих Правил", — наголосила Грищенко.

Для виїзду за кордон вищевказаної категорії необхідно мати довідку про перебування вищезгаданих категорій осіб на консульському обліку в іноземній державі, а також треба мати пакет документів (їх нотаріально засвідчених копій), які особа взяла б з собою у разі здійснення супроводу зазначених осіб.

Адвокат також уточнила, що чоловіки, які супроводжували осіб з інвалідністю або потребують постійного догляду, зобов’язані повернутися до України не пізніше, ніж вони.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що адвокат Роман Симутін назвав один із найпоширеніших способів легального виїзду чоловіків за кордон України.