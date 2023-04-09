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Адвокат рассказала, как военнообязанный может законно выехать из Украины

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Адвокат объяснила правила выезда для военнообязанных Новость обновлена 09 апреля 2023, 13:16
Адвокат объяснила правила выезда для военнообязанных. Фото Коллаж "Телеграфа"

Адвокат рассказала, что мужчинам потребуется для выезда

Во время военного положения и общей мобилизация мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут покидать пределы страны. Однако в этом случае есть свои исключения. Некоторым категориям выезд за границу разрешен при условии наличия у мужчины ряда определенных документов.

Адвокат и юрист Ario Law Firm Надежда Грищенко объяснила, что пересекать границу могут, к примеру, мужчины, сопровождающие лиц с инвалидностью. По ее словам, условия выезда прописаны в законодательстве. Об этом сообщается в материале Факты ICTV.

"В основном, эти особые условия прописаны для тех, кто осуществляет сопровождение за границу лиц с инвалидностью, своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы, опекунами лиц с инвалидностью и сопровождает их. Это указано в ключевых пунктах 2¹ и 2² Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, где закреплен полный перечень лиц, кого мужчины могут сопровождать и в каком статусе" — говорит адвокат.

В то же время существуют определенные особенности относительно самостоятельного пересечения границы мужчинами.

"Так, выезд за пределы Украины граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет может осуществляться самостоятельно без лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью, лиц, нуждающихся в постоянном уходе, детей, определенных пунктом 2² настоящих Правил", — подчеркнула Грищенко.

Для выезда за границу вышеуказанной категории необходимо будет иметь справку о пребывании вышеупомянутых категорий лиц на консульском учете в иностранном государстве, а также пакет документов (их нотариально заверенных копий), которые лицо взяло бы с собой в случае осуществления сопровождения указанных лиц.

Адвокат также уточнила, что мужчины, которые сопровождали лиц с инвалидностью или нуждающихся в постоянном уходе, обязаны вернуться в Украину не позднее, чем они.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что адвокат Роман Симутин назвал один из самых распространенных способов легального выезда мужчин за границу Украины.

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