Перетин кордону під час воєнного стану: три категорії чоловіків можуть виїхати легально

Чоловіки мають право перебувати за межами країни до 30 днів

Поки в Україні триває повномасштабна війна, через яку оголошено загальну мобілізацію та воєнний стан, виїзд за кордон для більшої категорії громадян було обмежено. Водночас уряд передбачив і певні послаблення, в рамках яких за межі країни все ж можуть виїхати військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. Зробити це можна за допомогою системи "Шлях", однак виключно з дозволу місцевої влади.

Як пише РБК-Україна, чоловіки, які є водіями мають право на легальний перетин державного кордону за допомогою системи "Шлях". Головна умова — співпраця з установами, організаціями або військовими частинами, а також якщо вони пов'язані з доставкою медикаментів та гуманітарки для Збройних сил.

Так, серед категорій чоловіків, які зможуть вільно виїхати, такі:

водії, які здійснюють перевезення для потреб ЗСУ, інших утворених відповідно до законів України військових формувань.

водії, які перевозять медичні вантажі;

водії, які везуть гуманітарну допомогу автомобільними транспортними засобами за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення.

Варто зазначити, що для отримання дозволу на виїзд, громадянам необхідно подати звернення до Мінінфраструктури або до обласних військових адміністрацій. Після уповноважені органи внесуть зміни до системи і погодять видачу дозволу із Держприкордонслужбою.

За кордоном за цією системою людина може перебувати до 30 днів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи може загрожувати покарання тим чоловікам, які виїхали за кордон ще до повномасштабного вторгнення росії.