Новий механізм виїзду за кордон: міністр розповів, що і для кого змінилося

Міністр розповів про новий механізм видачі дозволів для діячів культури, який стосується перетину державного кордону в умовах війни

Після скандалу, фігурантом якого став відомий стендап-комік Андрій Щегель, який, попри загальну заборону на виїзд військовозобов'язаних через війну, втік з України, Міністерство культури ввело новий механізм для перетину держкордону, налагодивши співпрацю з прикордонниками. Тепер в усіх діячів культури, які збираються виїхати за кордон, вимагають надати пакет документів, який засвідчує наявність контрактів в інших країнах.

Про це в інтерв'ю для видання "Ліга.net" розповів міністр культури Олександр Ткаченко.

"Ми просимо від усіх, хто збирається виїжджати, пакет документів, який би свідчив про те, що дійсно є контракти, що збиратимуться кошти, або Україна буде достойно представлена на подіях. Але так само просимо елементарну річ, яку повинні мати всі чоловіки під час війни: довідку про взяття на військовий облік. Якщо людина стає на військовий облік і думає поводитися так само, як і ці товариші, які вирішили бути найрозумнішими, то діє вже зовсім інший легальний процес", — пояснив він.

За його словами, Мінкульту вдалося налагодити співпрацю з прикордонниками для того, щоб обмінюватися даними про тих, хто виїжджає з України та повертається згодом назад. Головна мета такої співпраці — контроль та миттєва реакція на ймовірні порушення.

Також Ткаченко додав, що, згідно зі статистикою, котра існує на сьогоднішній день, лише упродовж кількох місяців, з січня по березень 2023 року, відомство отримало понад 1500 запитів із проханням про отримання дозволів на виїзд за кордон. Близько 1000 з них Мінкульт передав Держприкордонслужбі і ці люди мали змогу легально виїхати з країни.

"Чимало людей, які повертаються, перед нами звітують. Чимало людей їздять вже не вперше, повертаються і роблять велику справу для України, але ми тільки зараз налагодили перелік інформації" — додав він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які документи знадобляться чоловікам для виїзду 2023 року.