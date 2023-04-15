Легальный выезд из Украины во время военного положения: названа еще одна категория и условия для нее

Для легального пересечения необходимо иметь несколько важных документов

Пока в Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация из-за военной агрессии россии, выехать из страны могут только несколько категорий мужчин. Среди них и те, кто был снят с военного учета.

Об этом в эфире канала "Киев" рассказал адвокат и глава профсоюза "Украинский независимый фонд юристов" Ростислав Кравец, отметив, что эта категория мужчин имеют право на легальное пересечение государственной границы при условии, что у них будет на руках несколько важных документов, среди которых:

военный билет,

заключение военно-врачебной комиссии о том, что лицо было снято с военного учета в связи с тем, что непригодно к военной службе.

Также эксперт добавил, что кроме вышеперечисленных документов, путешественнику нужно иметь при себе еще и загранпаспорт.

"Даже вот эти пограничники, не уважающие Конституцию, права человека и законы Украины, вас пропустят", — объяснил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие категории мужчин имеют право на беспрепятственный выезд за границу, а также кто принимает решение о разрешении на легальный выезд из Украины.