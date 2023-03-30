Проблем не будет: некоторым украинцам разрешили оставаться за границей

Студенты-медики теперь могут не приезжать в Украину для сдачи экзаменов

В Украине продолжает действовать военное положение и всеобщая мобилизация. В связи с этим для военнообязанных украинцев установлен запрет на выезд за границу, однако для некоторых категорий граждан, существуют исключения, в частности для студентов. А сейчас выпускникам медицинских вузов, которые находятся за пределами своей страны разрешили сдать единый государственный квалификационный экзамен на месте.

Об этом сообщается на официальном сайте Минздрава.

Благодаря новому решению правительства украинским и иностранным студентам, обучающихся на магистра по специальностям отрасли знаний "Здравоохранение" в украинских вузах и находящимся за границей теперь не нужно возвращается в Украину для сдачи ЕГКЭ. Разрешение действует на время военного положения.

По словам министра Здравоохранения Виктора Ляшко, такое решение, несмотря на войну, позволит обеспечить удобные условия для студентов, которые вынужденно выехали за границу и не имеют возможности вернуться.

"Последний год принес немало вызовов для медицинской системы, которые заставляют нас адаптироваться и принимать новые решения. Должны урегулировать возникающие вопросы, таким образом, чтобы обеспечить максимально удобные для студентов условия, которые будут способствовать образовательному процессу. Понимаем, что многие студенты вынужденно выехали за границу и не имеют возможности вернуться. Благодарю членов правительства за поддержку наработанного нами временного решения, которое позволяет студентам сдавать единый государственный квалификационный экзамен вне Украины, там, где им сейчас удобно", – отметил Виктор Ляшко.

Для получения диплома об образовании выпускники медицинских вузов должны сдать единый государственный квалификационный экзамен, состоящий из трех компонентов – интегрированного тестового экзамена КРОК, практического экзамена и экзамена по английскому языку профессионального направления.

"Теперь, благодаря постановлению, студенты смогут сдавать ЕГКЭ по месту своего пребывания или проживания, что обеспечит реализацию права каждого на получение высшего образования. Так, в случае пребывания студента за пределами Украины он будет иметь возможность сдать экзамены в центрах сертификационного тестирования, определенных Государственным некоммерческим предприятием "Центр тестирования профессиональной компетентности специалистов с высшим образованием направлений подготовки Медицина и Фармация при МЗ Украины", а в случае возвращения в Украину – в отечественных заведениях высшего образования", — говорится в сообщении.

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