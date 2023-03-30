Проблем не буде: деяким українцям дозволили залишатися за кордоном

Студенти-медики тепер можуть не приїжджати до України для складання іспитів

В Україні продовжує діяти військовий стан та загальна мобілізація. У зв’язку з цим для військовозобов’язаних українців встановлено заборону на виїзд за кордон, проте для деяких категорій громадян існують винятки. А зараз випускникам медичних вишів, які перебувають за межами своєї країни, дозволили скласти єдиний державний кваліфікаційний іспит на місці.

Про це повідомляється на офіційному сайті МОЗ.

Завдяки новому рішенню уряду українським та іноземним студентам, які навчаються на магістра зі спеціальностей галузі знань "Охорона здоров’я" в українських вишах і тим, хто перебуває за кордоном, тепер не потрібно повертається в Україну для здачі ЄДКІ. Дозвіл діє на час воєнного стану.

За словами міністра Охорони здоров’я Віктора Ляшка, таке рішення, незважаючи на війну, дозволить забезпечити зручні умови для студентів, які вимушено виїхали за кордон та не мають змоги повернутися.

"Останній рік приніс чимало викликів для медичної системи, які змушують нас адаптуватись та приймати нові рішення. Маємо врегульовувати питання, що виникають, таким чином, аби забезпечити максимально зручні для студентів умови, що сприятимуть освітньому процесу. Розуміємо, що багато хто із студентів вимушено виїхали за кордон та не мають наразі змоги повернуся. Дякую членам уряду за підтримку напрацьованого нами тимчасового рішення, яке дозволяє студентам здавати єдиний державний кваліфікаційний іспит поза межами України, там, де їм наразі зручно", – зазначив Віктор Ляшко.

Для отримання диплому про освіту випускники медичних вишів мають скласти єдиний державний кваліфікаційний іспит, що складається з трьох компонентів – інтегрованого тестового іспиту КРОК, практичного іспиту та іспиту з англійської мови професійного спрямування.

"Тепер, завдяки постанові, студенти зможуть здавати ЄДКІ за місцем свого перебування або проживання, що забезпечить реалізацію права кожного на здобуття вищої освіти. Так, у разі перебування студента за межами України він матиме можливість скласти іспити у центрах сертифікаційного тестування, визначених Державним некомерційним підприємством "Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки "Медицина" і "Фармація" при МОЗ України", а у разі повернення до України – у вітчизняних закладах вищої освіти", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали про те, хто з чоловіків може виїжджати з України та хто дає на це дозвіл.

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