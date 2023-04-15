Легальний виїзд з України під час воєнного стану: названа ще одна категорія та умови для неї

Для легального перетину необхідно мати кілька важливих документів

Поки в Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація через військову агресію росії, виїхати з країни можуть лише кілька категорій чоловіків. Серед них і ті, хто був знятий з військового обліку.

Про це в ефірі каналу "Київ" розповів адвокат та голова профспілки "Українська незалежна фундація юристів" Ростислав Кравець, зазначивши, що ця категорія чоловіків мають право на легальний перетин державного кордону при умові, що вони матимуть на руках кілька важливих документів, серед яких:

військовий квиток,

висновок військово-лікарської комісії про те, що особа була знята з військового обліку у зв'язку з тим, що непридатна до військової служби.

Також експерт додав, що окрім вищеперелічених документів, подорожуючому потрібно мати при собі ще й закордонний паспорт.

"Навіть ось ці прикордонники, які не поважають Конституцію, права людини й закони України, вас пропустять", — пояснив він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які категорії чоловіків мають право на безперешкодний виїзд за кордон, а також хто саме ухвалює рішення про дозвіл на легальний виїзд з України.