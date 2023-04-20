Выезд ребенка за границу во время военного положения: нужно ли согласие обоих родителей
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Украинцам рассказали, как правильно выезжать из страны с несовершеннолетними детьми
С наступлением тепла украинцев все чаще интересуют нюансы выезда за границу с несовершеннолетними. Один из главных вопросов, тревожащих наших граждан, — нужно ли для пересечения границы ребенком соглашение от обоих родителей.
Как сообщили в консульстве Украины в Гданьске, во время военного положения в нашей стране действуют немного иные правила, в сравнении с мирным временем.
В диппредставительстве напоминают, что сейчас выезд детей до 16-ти лет можно осуществлять без нотариально заверенного согласия второго родителя.
Исключения распространяются на следующие случаи:
- при выезде ребенка в сопровождении одного из родителей, бабушки, дедушки, совершеннолетних брата, сестры, мачехи, отчима или других лиц. В таком случае будет достаточно заявления одного из родителей, заверенного органом опеки и попечительства;
- при наличии паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении ребенка (при отсутствии паспорта гражданина Украины)/документов, в которых имеются данные о лице, на основании которых Госпогранслужба позволит пересечение государственной границы.
В консульстве отмечают, что на практике все гораздо проще. Для пересечения границы ребенком чаще всего хватит и обычного свидетельства о рождении, в котором вписаны фамилии и имена родителей. При этом вместе с ним границу должен пересекать и один из родителей, имя которого указано в документе ребенка.
Самым сложным в консульстве называют получение документа, подтверждающего родство (если речь идет не о родителях).
"Статус бабушки, дедушки, совершеннолетних брата, сестры, мачехи, отчима в таком случае нужно будет подтвердить оригиналами документов, что, пожалуй, сложнее, чем получить разрешение хотя бы одного из родителей на выезд за границу", — уточнили в ведомстве.
Не потребуется разрешение на выезд ребенка за границу и в том случае, если у сопровождающего лица есть письменное поручение одного из родителей. Документ должен быть обязательно заверен органом опеки и попечительства.
Ранее "Телеграф" писал о том, может ли выехать из Украины мужчина, снятый с воинского учета.