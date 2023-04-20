Выезд ребенка за границу во время военного положения: нужно ли согласие обоих родителей

Украинцам рассказали, как правильно выезжать из страны с несовершеннолетними детьми

С наступлением тепла украинцев все чаще интересуют нюансы выезда за границу с несовершеннолетними. Один из главных вопросов, тревожащих наших граждан, — нужно ли для пересечения границы ребенком соглашение от обоих родителей.

Как сообщили в консульстве Украины в Гданьске, во время военного положения в нашей стране действуют немного иные правила, в сравнении с мирным временем.

В диппредставительстве напоминают, что сейчас выезд детей до 16-ти лет можно осуществлять без нотариально заверенного согласия второго родителя.

Исключения распространяются на следующие случаи:

при выезде ребенка в сопровождении одного из родителей, бабушки, дедушки, совершеннолетних брата, сестры, мачехи, отчима или других лиц. В таком случае будет достаточно заявления одного из родителей, заверенного органом опеки и попечительства;

при наличии паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении ребенка (при отсутствии паспорта гражданина Украины)/документов, в которых имеются данные о лице, на основании которых Госпогранслужба позволит пересечение государственной границы.

В консульстве отмечают, что на практике все гораздо проще. Для пересечения границы ребенком чаще всего хватит и обычного свидетельства о рождении, в котором вписаны фамилии и имена родителей. При этом вместе с ним границу должен пересекать и один из родителей, имя которого указано в документе ребенка.

Самым сложным в консульстве называют получение документа, подтверждающего родство (если речь идет не о родителях).

"Статус бабушки, дедушки, совершеннолетних брата, сестры, мачехи, отчима в таком случае нужно будет подтвердить оригиналами документов, что, пожалуй, сложнее, чем получить разрешение хотя бы одного из родителей на выезд за границу", — уточнили в ведомстве.

Не потребуется разрешение на выезд ребенка за границу и в том случае, если у сопровождающего лица есть письменное поручение одного из родителей. Документ должен быть обязательно заверен органом опеки и попечительства.

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