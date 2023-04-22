В Украине ослабили условия выезда за границу для еще одной категории мужчин – кого это касается

Теперь уехать за границу станет гораздо проще

В Украине правительство приняло решение ослабить условия выезда за границу для еще одной категории мужчин. Речь идет о гражданах, которые пострадали из-за военной агрессии российской федерации.

Как сообщил Правительственный портал, ссылаясь на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля, мужчины, выезжающие из Украины на лечение, теперь смогут пересечь государственную границу по упрощенной процедуре и в максимально сжатые сроки. Мол, все будет происходить "без очередей и бюрократии".

"Одним из приоритетов Правительства является реформа медико-социальных экспертных комиссий и военно-врачебных комиссий. Сегодня принимаем постановление об упрощении выезда наших раненых бойцов на лечение за границу. Теперь такое направление они смогут получить в том медучреждении, где проходят лечение или реабилитацию. Без затягивания, без очередей, без бюрократии", — объяснил он.

Что изменится

Теперь медицинские учреждения, где украинские военные проходят лечение или находятся на реабилитации, смогут самостоятельно определяться с необходимостью отправлять защитников за границу. Проводить консилиум военно-медицинского учреждения больше не будут.

Это означает, что лечебное учреждение будет самостоятельно формировать вывод о необходимости направления на лечение за границу, а также отправлять пакет документов в уполномоченные государственные органы, входящие в перечень сектора безопасности и обороны.

Ранее Телеграф называл несколько категорий мужчин призывного возраста, которые могут выезжать за границу Украины во время военного положения и общей мобилизации.