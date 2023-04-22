В Україні послабили умови виїзду за кордон для ще однієї категорії чоловіків - кого це стосується

Тепер поїхати за кордон стане значно простіше

В Україні уряд прийняв рішення послабити умови виїзд за кордон для ще однієї категорії чоловіків. Мова йде про тих громадян, які постраждали через військову агресію російської федерації.

Як повідомив Урядовий портал, посилаючись на слова прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, чоловіки, які виїжджають з України на лікування, тепер матимуть змогу перетнути державний кордон за спрощеною процедурою і в максимально стислі терміни. Мовляв, все відбуватиметься "без черг і бюрократії".

"Одним із пріоритетів Уряду є реформа медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій. Сьогодні приймаємо постанову про спрощення виїзду наших поранених бійців на лікування за кордон. Тепер таке направлення вони зможуть отримати в тому медзакладі, де проходять лікування чи реабілітацію. Без затягування, без черг, без бюрократії", — пояснив він.

Що зміниться

Відтепер медичні заклади, де українські військові проходять лікування або знаходяться на реабілітації, матимуть змогу самостійно визначатися з потребою відправляти захисників за кордон. Проводити консиліум військово-медичного закладу більше не будуть.

Це означає, що лікувальний заклад самостійно формуватиме висновок щодо необхідності направлення на лікування за кордон, а також надсилатиме пакет документів до уповноважених державних органів, які входять до переліку сектору безпеки і оборони.

Раніше "Телеграф" називав кілька категорій чоловіків призовного віку, які можуть виїжджати за кордон України під час воєнного стану та загальної мобілізації.