Укр

Можете спокойно ехать за границу: какую категорию мужчин выпустят из Украины даже во время войны

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публикации
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Автор
Кого из мужчин могут выпустить из Украины во время войны Новость обновлена 27 апреля 2023, 13:09
Кого из мужчин могут выпустить из Украины во время войны. Фото DPSUkraine

Адвокат рассказал, кого из мужчин могут выпустить из Украины во время войны

Уже больше года в Украине продолжается военное положение, а вместе с ним и всеобщая мобилизация. Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не имеют права покидать территорию нашей страны, но и тут есть исключения.

Как заявил адвокат Ростислав Кравец в эфире телеканала "Киев", некоторые категории мужчин все же могут уезжать за пределы страны.

По его словам, если мужчину признают непригодным к службе, то он может уехать из Украины даже во время войны.

"Вы берете военный билет, заключение военно-врачебной комиссии о том, что вы сняты с военного учета в связи с тем, что вы непригодны для военной службы и спокойно едете на границу", — сказал он.

Если же мужчину не выпускают, то ему следует обратиться в суд с соответствующим заявлением и документами, подтверждающими снятие с военного учета.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что адвокат Ирина Леонова рассказала, что делать мужчинам, которым вручили повестку в чужом городе и являются ли действия ТЦК законными в этом случае.

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#Граница #Юрист #Мобилизация #Ростислав Кравец