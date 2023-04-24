Нужно иметь две справки: адвокат назвал категорию мужчин, которые могут выехать за границу
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Адвокат рассказал, что мужчине потребуется для выезда
К категориям мужчин, которые могут выезжать за границу во время военного положения и общей мобилизации, относятся непригодные к службе лица, которые были сняты с военного учета. При пересечении границы им нужно будет предъявить определенные документы.
В данном случае речь идет о мужчинах, которые прошли военно-врачебную комиссию и были признаны непригодными с последующим снятием с воинского учета. Об этом в эфире телеканала "Киев" рассказал украинский адвокат Ростислав Кравец.
Для беспрепятственного выезда за пределы страны такой категории потребуется, помимо загранпаспорта, две справки, которые необходимо будет предъявить на границе.
Какие документы потребуются
- заключение военно-врачебной комиссии, подтверждающее непригодность к службе;
- военный билет;
- загранпаспорт.
В случае получения отказа в пересечении границы мужчины могут обратиться в суд с соответствующим заявлением, которое подтверждает их снятие с военного учета.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, нужно ли согласие обоих родителей при выезде ребенка за границу во время военного положения. В консульстве Украины в Гданьске дали детальный ответ.