Нужно иметь две справки: адвокат назвал категорию мужчин, которые могут выехать за границу

Адвокат рассказал, что мужчине потребуется для выезда

К категориям мужчин, которые могут выезжать за границу во время военного положения и общей мобилизации, относятся непригодные к службе лица, которые были сняты с военного учета. При пересечении границы им нужно будет предъявить определенные документы.

В данном случае речь идет о мужчинах, которые прошли военно-врачебную комиссию и были признаны непригодными с последующим снятием с воинского учета. Об этом в эфире телеканала "Киев" рассказал украинский адвокат Ростислав Кравец.

Для беспрепятственного выезда за пределы страны такой категории потребуется, помимо загранпаспорта, две справки, которые необходимо будет предъявить на границе.

Какие документы потребуются

заключение военно-врачебной комиссии, подтверждающее непригодность к службе;

военный билет;

загранпаспорт.

В случае получения отказа в пересечении границы мужчины могут обратиться в суд с соответствующим заявлением, которое подтверждает их снятие с военного учета.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, нужно ли согласие обоих родителей при выезде ребенка за границу во время военного положения. В консульстве Украины в Гданьске дали детальный ответ.