Потрібно мати дві довідки: адвокат назвав категорію чоловіків, які можуть виїхати за кордон

Адвокат розповів, що чоловікові буде потрібно для виїзду

До категорій чоловіків, які можуть виїжджати за кордон під час воєнного стану та загальної мобілізації, належать непридатні до служби особи, зняті з військового обліку. При перетині кордону їм потрібно буде пред’явити певні документи.

У цьому разі йдеться про чоловіків, які пройшли військово-лікарську комісію та були визнані непридатними з подальшим зняттям з військового обліку. Про це в ефірі телеканалу "Київ" розповів український адвокат Ростислав Кравець.

Для безперешкодного виїзду за межі країни такої категорії знадобиться, крім закордонного паспорта, дві довідки, які необхідно буде пред’явити на кордоні.

Які документи потрібні

висновок військово-лікарської комісії, що підтверджує непридатність до служби;

військовий квиток;

закордонний паспорт.

У разі отримання відмови у перетині кордону чоловіки можуть звернутися до суду з відповідною заявою, яка підтверджує їхнє зняття з військового обліку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чи потрібна згода обох батьків при виїзді дитини за кордон під час воєнного стану. У консульстві України у Гданську дали детальну відповідь.