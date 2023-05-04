Выезд из Украины на авто: кто имеет право и какие документы нужны

В Министерстве внутренних дел напомнили, какие документы нужны для выезда из Украины на авто

В условиях полномасштабной войны с российскими оккупантами мужчины, снятые с военного учета, имеют право на выезд за границу. Для того, чтобы пересечь границу на автомобиле, нужно иметь дополнительные документы.

Их перечень опубликовало Министерство внутренних дел.

Вне зависимости от цели поездки — это может быть временный выезд за границу, либо эвакуация, в случае, когда за рулем находится человек, не являющийся владельцем автомобиля, список необходимых документов расширяется.

Какие документы нужны для пересечения границы на своем автомобиле во время войны:

водительское удостоверение по международным стандартам;

технический паспорт с информацией кириллицей и латиницей;

опознавательный знак Украины на машине (UA);

государственный номерной знак на авто (индивидуальный номерной знак считается действительным только внутри Украины);

договор международного страхования "Зеленая карта".

Тем, кто выезжает из Украины на машине, владельцем которой является кто-то другой, нужно заранее позаботиться еще о двух документах. Их обязательно нужно будет предоставить пограничникам. Дополнительно потребуется доверенность на право вождения автомобиля с пометкой о согласии владельца на выезд за границу, а также временный регистрационный талон на право управления авто.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что водители, осуществляющие перевозку гуманитарной помощи для нужд Вооруженных Сил Украины имеют право на выезд из Украины, но для этого им необходимо специальное разрешение.