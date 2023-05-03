Выезд мужчин за границу в условиях войны: названы три причины, позволяющие уехать на ПМЖ

Для выезда необходимо подготовить ряд документов

В Украине на три месяца продлили военное положение и всеобщую мобилизацию, а это значит, что выезд за границу для мужчин по-прежнему запрещен. Есть лишь несколько категорий, которые на законных основаниях могут покидать территорию страны. Среди них и те, кто может выезжать за границу на ПМЖ.

Юристка Елизавета Мазур назвал три причины, позволяющие мужчинам выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства во время полномасштабной войны. Об этом пишет издание NV.

Так, согласно Правил пересечения госграницы гражданами Украины, утвержденных постановлением КМУ от 27.01.1995 года №57, выезжать во время военного положения могут лица, которые едут на постоянное место жительства в другую страну и имеют соответствующие документы, доказывающие это.

Три причины, по которым мужчина может выехать за границу на ПМЖ во время войны

наличие у лица вида на жительство в другой стране;

консульский учет за границей;

наличие гринкарты.

Что нужно для выезда за границу на ПМЖ

оформить официальную процедуру выезда и получить соответствующие справки;

оформить снятие с учета ТЦК и СП и получить справку об этом;

получить отметки в паспортном документе относительно ПМЖ;

на границе будет необходимо предоставить пограничникам отметку в паспортном документе "Постоянное проживание в "______________" / печать "Оформлен выезд на постоянное проживание", иметь при себе документы о снятии с военного учета в ТЦК.

По словам юриста, если мужчина сменил место постоянного проживания и не стоит на учете ни в одном военкомате, то он не является военнообязанным. Это в свою очередь дает ему право на выезд из страны во время военного положения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Госпогранслужбе Украины назвали категорию мужчин, которым разрешен выезд за границу.