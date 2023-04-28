Пересечение границы Украины: как выехать военным и какие документы для этого нужны

Адвокат объяснил, какие документы понадобятся для легального выезда

Украинские военные имеют право на беспрепятственный выезд за границу даже в условиях военного положения. Однако для этого на границе им предстоит предъявить ряд важных документов, подтверждающих право на выезд. Что именно будут требовать пограничники, разбирался "Телеграф".

Как в комментарии "ВолыньPost" рассказал адвокат Олег Огородник, отметив, что право граждан на выезд за пределы страны в условиях военного положения предусматривается статьей 11 Закона Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину".

По словам эксперта, для того чтобы реализовать свое право на пересечение государственной границы, военнослужащим нужно будет предъявить представителям Госпогранслужбы ряд разрешительных документов, аргументирующих цель выезда.

"Пропуск военнослужащих через государственную границу осуществляется уполномоченными лицами Госпогранслужбы. Они могут принимать решение о пропуске на основании принятых Министром обороны, руководителем другого образованного в соответствии с законом военного формирования, руководителем правоохранительного органа специального назначения, руководителем разведывательного органа решений по выполнению задач в сфере безопасности и обороны", — объяснил он.

Также адвокат добавил, что в Украине предполагается и выезд за границу военных, получивших отпуск. Однако

Кроме того, возможен и выезд военных за границу в отпуск. Однако здесь вопрос несколько сложнее, ведь для этого нужно соответствующее разрешение и от командования. Оформление документа предусматривается посредством приказа, где указано разрешение (право) на пересечение границы.

"Это также может быть отпускной билет, в котором указан срок отпуска и возможность пересечения государственной границы Украины", — добавил Огородник.

Ранее "Телеграф" сообщал, кто из украинцев может уехать из Украины без загранпаспорта во время действия военного положения.