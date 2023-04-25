Пересечение границы во время военного положения: кого выпустят по состоянию здоровья

Во время войны пограничники могут выпустить из страны некоторых мужчин, учитывая их состояние здоровья

В Украине, согласно указу президента Владимира Зеленского, продолжается военное положение, а заодно с ним общая мобилизация. Поэтому выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет ограничили. В то же время правительство предусмотрело и ряд исключений, в рамках которых некоторые категории мужчин все же покинуть страну смогут, в частности, из-за определенных проблем со здоровьем.

Так, в рамках статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и Правилах пересечения госграницы гражданами Украины предусмотрены исключения из этого правила.

Кто из мужчин сможет уехать легально

граждане с инвалидностью I, II и III групп, однако при наличии ряда важных документов, которые подтвердят инвалидность и получение социальных выплат в связи с ней;

лица с инвалидностью или другие граждане, нуждающиеся в систематическом уходе, лица, проживающие в оздоровительных учреждениях и получающие социальные услуги по стационарному уходу;

граждане из составляющих сил обороны и сил безопасности, пострадавших из-за вооруженной агрессии россии, выезжают за границу на лечение при условии обязательного наличия необходимых документов и одного сопровождающего родственника I линии родства с соответствующими документами, разрешающими выезд из Украины;

лица, которые по состоянию здоровья получили отсрочку от мобилизации или сняты или исключены из военного учета по решению ВЛК из-за временной непригодности к службе сроком до 6 месяцев и имеют соответствующие документы из доказывающих это ТЦК.

Ранее "Телеграф" назвал категорию мужчин, которая может уехать из Украины во время военного положения, имея на руках только две справки.