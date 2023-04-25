Перетин кордону під час воєнного стану: кого випустять за станом здоров'я

Під час війни прикордонники можуть випустити з країни деяких чоловіків з огляду на їх стан здоров'я

В Україні триває воєнний стан, а заразом із ним — загальна мобілізація. Тож виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 60 років обмежили. Водночас уряд передбачив й низку винятків, в рамках яких деякі категорії чоловіків все ж покинути країну зможуть, зокрема, через певні проблеми із здоров'ям.

Так, у рамках статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію" та Правил перетину держкордону громадянами України передбачені винятки із цього правила.

Хто з чоловіків зможе виїхати легально

громадяни з інвалідністю І, ІІ і ІІІ груп, однак за умови наявності низки важливих документів, які підтвердять інвалідність та отримання соціальних виплат у зв'язку із нею;

особи з інвалідністю або інші громадяни, яким потрібен систематичний догляд, особи, які проживають в оздоровчих закладах і отримують соціальні послуги із стаціонарного догляду;

громадяни зі складових сил оборони та сил безпеки, що постраждали через збройну агресію росії, виїжджають за кордон на лікування за умови обов'язкової наявності необхідних документів та одного супроводжуючого родича І лінії спорідненості з відповідними документами, які дозволяють виїзд з України;

особи, які за станом здоров’я отримали відстрочку від мобілізації або зняті чи виключені з військового обліку за рішенням ВЛК через тимчасову непридатність до служби строком до 6 місяців та мають відповідні документи з ТЦК, які доводять це.

Раніше "Телеграф" назвав категорію чоловіків, які можуть виїхати з України під час воєнного стану, маючи на руках лише дві довідки.