Перетин кордону України: як виїхати військовим і які документи для цього потрібні

Адвокат пояснив, які документи знадобляться для легального виїзду

Українські військові мають право на безперешкодний виїзд за кордон навіть в умовах воєнного стану. Однак для цього на кордоні їм потрібно буде пред'явити низку важливих документів, які підтверджують право на виїзд. Що саме вимагатимуть прикордонники, розбирався "Телеграф".

Як у коментарі для "ВолиньPost" розповів адвокат Олег Огородник, зазначивши, що право громадян на виїзд за межі країни в умовах воєнного стану передбачається статтею 11 Закону України "Про порядок виїзду з України та в’їзду в Україну".

За словами експерта, для того, щоб реалізувати своє право на перетин державного кордону військовослужбовцям потрібно буде пред'явити представникам Держприкордонслужби низку дозвільних документів, які аргументують мету виїзду.

"Пропуск військовослужбовців через державний кордон здійснюється уповноваженими особами Держприкордонслужби. Вони можуть приймати рішення про пропуск на підставі прийнятих Міністром оборони, керівником іншого утвореного відповідно до закону військового формування, керівником правоохоронного органу спеціального призначення, керівником розвідувального органу рішень щодо виконання завдань у сфері безпеки і оборони", — пояснив він.

Також адвокат додав, що в Україні передбачається й виїзд за кордон військових, які отримали відпустку. Однак

Окрім того, можливий і виїзд військових за кордон у відпустку. Однак тут питання дещо складніше, адже для цього потрібен відповідний дозвіл і від командування. Оформлення документа передбачається у вигляді наказу, де вказано дозвіл (право) на перетин кордону.

"Це також може бути відпускний квиток, у якому зазначений термін відпустки та можливість перетинати державний кордон України", – додав Огородник.

Раніше "Телеграф" повідомляв, хто з українців може виїхати з України без закордонного паспорта під час дії воєнного стану.