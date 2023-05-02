Только на 30 дней: названа категория мужчин, которой разрешен выезд из Украины

Мужчинам необходимо получить соответствующее разрешение на выезд

К категориям, которым разрешен выезд за границу во время военного положения, относятся также волонтеры и водители, осуществляющие перевозку гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами для нужд Вооруженных Сил Украины.

Адвокат и юрист Ario Law Firm Антон Диденко подробно объяснил все нюансы выезда за пределы страны для этой категории мужчин. Об этом пишет издание Факты ICTV.

По его словам, водители могут выезжать за заграницу в том случае, если они:

занимаются перевозкой груза для нужд ВСУ или других военных формирований в соответствии с законами Украины;

перевозят медицинские грузы;

перевозят грузы гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами при наличии соответствующего обоснования по объемам грузов и количества транспортных средств, необходимых для их перевозки.

"Выехать такие водители могут только с помощью специального разрешения. А разрешение дается при наличии информации о личности в соответствующей информационной системе "Шлях", администратором которой является Укртрансбезпека, и по решению Мининфраструктуры или областных, а также Киевской городской военных администраций" — подчеркнул Диденко.

Адвокат добавил, что решение о выезде за пределы Украины водителей-волонтеров также принимается Мининфраструктуры, ОВА или же городскими военными администрациями.

Как получить разрешение

Мужчине нужно отправить письмо на электронную почту Министерства инфраструктуры или ОВА. Далее заявку рассмотрят и примут решение о вашем выезде за пределы страны. Если решение будет положительным, ваши сведения вносят в информационную систему "Шлях".

Окончательное решение принимает Госпогранслужба, куда направляется соответствующее письмо на согласование выезда.

Важно отметить, что разрешение на пребывание за границей по системе "Шлях" предоставляется водителю-волонтеру не более чем на 30 дней.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Госпогранслужбе объяснили правила выезда из Украины во время военного положения для мужчин с инвалидностью.