Выезд разрешен: кто из мужчин может уехать из Украины и какие нужны документы

В Госпогранслужбе перечислили документы, которые необходимо иметь с собой на границе

К категориям мужчин, которые могут выезжать за границу во время военного положения и всеобщей мобилизации в Украине, относятся лица с инвалидностью. Для выезда из страны им потребуется ряд определенных документов.

Список лиц, которым разрешен выезд в другую страну, определен частью первой статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". А абзацем третьим определена такая категория, как признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Таким образом, лица с инвалидностью (независимо от группы) имеют право покидать территорию Украины при наличии одного из документов, подтверждающих инвалидность:

удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;

пенсионное удостоверение или удостоверения, подтверждающего назначение соцпомощи;

справка для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что адвокат Ростислав Кравец назвал категорию мужчин, которые могут выезжать за границу и рассказал, какие документы нужно подготовить для этого.