Лише на 30 днів: названо категорію чоловіків, якій дозволено виїзд з України

Чоловікам необхідно отримати відповідний дозвіл на виїзд

До категорій, яким дозволено виїзд за кордон під час воєнного стану, належать також волонтери та водії, які здійснюють перевезення гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил України.

Адвокат та юрист Ario Law Firm Антон Діденко докладно пояснив усі нюанси виїзду за межі країни для цієї категорії чоловіків. Про це пише видання "Факти ICTV".

За його словами, водії можуть виїжджати за закордон у тому випадку, якщо вони:

займаються перевезенням вантажу для потреб ЗСУ чи інших військових формувань відповідно до законів України;

перевозять медичні вантажі;

перевозять вантажі гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення.

"Виїхати такі водії можуть лише за допомогою спеціального дозволу. А дозвіл надається за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі "Шлях", адміністратором якої є Укртрансбезпека, та за рішенням Мінінфраструктури чи обласних, а також Київської міської військових адміністрацій" — підкреслив Діденко.

Адвокат додав, що рішення про виїзд за межі України водіїв-волонтерів також приймається Мінінфраструктури, ОВА або міськими військовими адміністраціями.

Як отримати дозвіл

Чоловіку потрібно надіслати листа на електронну пошту Міністерства інфраструктури чи ОВА. Далі заявку розглянуть та ухвалять рішення про ваш виїзд за межі країни. Якщо рішення буде позитивним, ваші відомості вносять до інформаційної системи "Шлях".

Остаточне рішення ухвалює Держприкордонслужба, куди надсилається відповідний лист на погодження виїзду.

Важливо, що дозвіл на перебування за кордоном за системою "Шлях" надається водієві-волонтеру не більше ніж на 30 днів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Держприкордонслужбі пояснили правила виїзду з України під час воєнного стану для чоловіків з інвалідністю.