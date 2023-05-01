Виїзд дозволено: хто з чоловіків може виїхати з України і які потрібні документи

У Держприкордонслужбі перерахували документи, які необхідно мати із собою на кордоні

До категорій чоловіків, які можуть виїжджати за кордон під час воєнного стану та загальної мобілізації в Україні, належать особи з інвалідністю. Для виїзду з країни їм знадобиться низка певних документів.

Список осіб, яким дозволено виїзд до іншої країни, визначено частиною першою статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". А абзацом третім визначено таку категорію, як визнані в установленому порядку особами з інвалідністю. Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.

Таким чином, особи з інвалідністю (незалежно від групи) мають право залишати територію України за наявності одного з документів, що підтверджує інвалідність:

посвідчення, що підтверджує відповідний статус;

пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги;

довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що адвокат Ростислав Кравець назвав категорію чоловіків, які можуть виїжджати за кордон і розповів, які документи потрібно підготувати для цього.