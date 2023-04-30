Виїзд на своєму авто за кордон: які п’ять документів потрібно підготувати українцям

Якщо водій їде не на своєму авто, йому знадобиться ще два додаткові документи

Деякі українці, яким дозволено виїзд за кордон в умовах воєнного стану та загальної мобілізації, виїжджають із країни на своєму автомобілі. Для цього необхідно мати п’ять головних документів, які стануть у пригоді на кордон.

Докладно про те, які документи слід підготувати, розповіли у пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що водієві слід подбати заздалегідь про підготовку пакета документів, тому що для отримання деяких із них потрібен певний час.

Які документи потрібні водієві

посвідчення водія міжнародного зразка;

техпаспорт;

розпізнавальний знак України на авто (наклейка UA);

державний номерний знак на авто (індивідуальний номерний знак діє лише на території України);

міжнародна страховка "Зелена картка".

Якщо за кермом не власник авто, додатково потрібно мати довіреність на право керування автомобілем з позначкою про дозвіл власника на виїзд за кордон, або тимчасовий реєстраційний талон на право керування автомобілем.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто із чоловіків може легально виїхати за кордон України під час воєнного стану за станом здоров’я.