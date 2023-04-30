Укр

Выезд на своем авто за границу: какие пять документов нужно подготовить украинцам

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Для выезда за границу на своей машине нужно иметь ряд документов Новость обновлена 30 апреля 2023, 13:02
Для выезда за границу на своей машине нужно иметь ряд документов. Фото Коллаж "Телеграфа"

Если водитель едет не на своем авто, ему потребуется еще два дополнительных документа

Некоторые украинцы, которым разрешен выезд за границу в условиях военного положения и общей мобилизации, выезжают из страны на своем автомобиле. Для этого необходимо иметь с собой пять главных документов, которые пригодятся на границу.

Подробно о том, какие документы следует подготовить, подробно рассказали в пресс-службе Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что водителю следует позаботиться заранее о подготовке пакета документов, потому как для получения некоторых из них требуется определенное время.

Какие документы нужны водителю

  • водительское удостоверение международного образца;
  • техпаспорт;
  • опознавательный знак Украины на авто (наклейка UA);
  • государственный номерной знак на авто (индивидуальный номерной знак действует только на территории Украины);
  • международная страховка "Зеленая карта".

Если за рулем не владелец авто, дополнительно нужно иметь доверенность на право вождения автомобиля с пометкой о разрешении владельца на выезд за границу, или временный регистрационный талон на право управления автомобилем.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из мужчин может легально выехать за границу Украины во время военного положения по состоянию здоровья.

Теги:
#Украина #Автомобиль #Документы #Военное положение #Выезд за границу