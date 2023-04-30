Выезд на своем авто за границу: какие пять документов нужно подготовить украинцам

Если водитель едет не на своем авто, ему потребуется еще два дополнительных документа

Некоторые украинцы, которым разрешен выезд за границу в условиях военного положения и общей мобилизации, выезжают из страны на своем автомобиле. Для этого необходимо иметь с собой пять главных документов, которые пригодятся на границу.

Подробно о том, какие документы следует подготовить, подробно рассказали в пресс-службе Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что водителю следует позаботиться заранее о подготовке пакета документов, потому как для получения некоторых из них требуется определенное время.

Какие документы нужны водителю

водительское удостоверение международного образца;

техпаспорт;

опознавательный знак Украины на авто (наклейка UA);

государственный номерной знак на авто (индивидуальный номерной знак действует только на территории Украины);

международная страховка "Зеленая карта".

Если за рулем не владелец авто, дополнительно нужно иметь доверенность на право вождения автомобиля с пометкой о разрешении владельца на выезд за границу, или временный регистрационный талон на право управления автомобилем.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из мужчин может легально выехать за границу Украины во время военного положения по состоянию здоровья.