Виїзд чоловіків за кордон в умовах війни: названо три причини, що дозволяють виїхати на ПМП

Для виїзду необхідно підготувати низку документів

В Україні на три місяці продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію, а це означає, що виїзд за кордон для чоловіків, як і раніше, заборонений. Є лише кілька категорій, які на законних підставах можуть залишати територію країни. Серед них і ті, хто може виїжджати за кордон на ПМП.

Юрист назвав три причини, які дозволяють чоловікам виїжджати за межі України на постійне місце проживання під час повномасштабної війни. Про це пише видання Today.

Так, згідно з Правилами перетину держкордону громадянами України, затвердженими постановою КМУ від 27.01.1995 року № 57, виїжджати під час воєнного стану можуть особи, які їдуть на постійне місце проживання в іншу країну та мають відповідні документи, які це доводять.

Три причини, через які чоловік може виїхати за кордон на ПМП під час війни

наявність в особи посвідки на проживання в іншій країні;

консульський облік за кордоном;

наявність грінкарти.

Що потрібно для виїзду за кордон на ПМП

оформити офіційну процедуру виїзду та отримати відповідні довідки;

оформити зняття з обліку ТЦК та СП та отримати довідку про це;

отримати позначки у паспортному документі щодо ПМП;

на кордоні буде необхідно надати прикордонникам позначку у паспортному документі "Постійне проживання у "______________"/печатку "Оформлено виїзд на постійне проживання", мати про себе документи зі зняття з військового обліку до ТЦК.

За словами юриста, якщо чоловік змінив місце свого постійного проживання і не стоїть на обліку в жодному військкоматі, то він не є військовозобов’язаним. Це своєю чергою дає йому право виїзд із країни під час воєнного стану.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Держприкордонслужбі України назвали категорію чоловіків, якій дозволено виїзд за кордон.