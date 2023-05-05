Могут ли мужчины выехать за границу по рабочей визе: разъяснение юриста

Сама по себе рабочая виза не может быть основанием для выезда мужчины за границу во время войны

В условиях полномасштабной войны с российскими оккупантами только небольшая категория мужчин имеет право на выезд за границу. Юрист рассказал, могут ли выехать из Украины мужчины, имеющие рабочую визу.

Об этом пишет "Факты ICTV".

Как пояснил юрист Максим Боярчуков, рабочая виза — это документ, дающий разрешение на официальное трудоустройство в других странах. Этот документ относится к долгосрочным и оформляется на срок от 1 года до 3 лет. До полномасштабной войны обладатели рабочей визы без проблем пересекали границу и легально работали в других странах.

Однако во время действия военного положения, по словам юриста, рабочая виза любой страны ЕС не может быть достаточным основанием для выезда военнообязанного из Украины. Она не является документом, подтверждающим право постоянного проживания за границей и не дает статуса лица, не подлежащего призыву на военную службу во время мобилизации.

Таким образом, с рабочей визой выехать за границу имеют право только те украинцы, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации или имеют право на выезд из Украины. Без подтверждающих эти обстоятельства документов, выезд для мужчин от 18 до 60 лет во время войны не возможен.

Ранее "Апостроф" рассказывал, какие документы нужны для выезда за границу на авто. Если за рулем находится человек, не являющийся владельцем автомобиля, список необходимых документов расширяется.