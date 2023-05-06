Выезд мужчин-студентов за границу: адвокат объяснил, выпустят ли их во время военного положения

Адвокат дал развернутое объяснение

В Украине мобилизационные мероприятия, введенные из-за военной агрессии России, продолжаются. Учитывая это, мужчины от 18 до 60 лет уехать из страны не могут. Запрет распространяется и на студентов иностранных вузов. "Телеграф" решил разобраться, может ли эта категория военнообязанных получить отсрочку от призыва и уехать в дальнейшем из страны.

Как в комментарии "24 канала" объяснил юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак, студентам выезд за границу во время действия военного положения и общей мобилизации запрещен.

По его словам, запрет на выезд студентов как украинских, так и зарубежных вузов еще в начале полномасштабного вторжения России был разрешен, однако позже эти разрешения отменили из-за массовых спекуляций, на которые шли мужчины для легального пересечения границы. Именно с этого периода студенты начали массово подавать иски в суд, чтобы отстоять свое право на выезд за границу.

Адвокат также отметил, что "единая судебная практика в этом вопросе отсутствует", поэтому окончательное решение может принять только Верховный Суд, однако и в этом случае есть свои нюансы.

"На практике, даже получив положительное решение суда, студенты все равно не могут осуществить пересечение границы, поскольку соответствующее решение об отказе является фактически одноразовым актом и при повторном пересечении такие лица снова получают отказ", – объяснил эксперт.

Также Юрчак добавил, что, в рамках действующего украинского законодательства, отсрочка от службы не является гарантией того, что лицо сможет свободно пересечь границу, ведь просто доказательств того, что мужчина является соискателем высшего образования не на заочной форме обучения, пока недостаточно.

Ранее "Телеграф" сообщал, имеют ли право военнообязанные мужчины уехать за пределы Украины во время военного положения за рабочей визой.