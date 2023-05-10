Виїзд за кордон на початку вторгнення: чи загрожує чоловікам покарання, коли вони повернуться до України

Є умова, за якої чоловік може отримати адміністративну чи кримінальну відповідальність

У перший день повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну багато чоловіків встигли виїхати за кордон, поки заборона ще не була введена. Стало відомо, що загрожує цим громадянам, коли вони повернуться до України.

Видання Знай.UA, посилаючись на слова юристів, повідомляє, що українців не штрафуватимуть, оскільки на початку вторгнення ще не було введено заборону на виїзд з країни для чоловіків призовного віку від 18 до 60 років. Таким чином, ці чоловіки не підпадуть під штрафи або серйозніші покарання, якщо вони перетнули кордон на законних підставах.

Кримінальна чи адміністративна відповідальність можлива у разі, якщо ці громадяни вчинили правопорушення чи злочин під час перетину держкордону.

За словами юриста Ростислава Кравеця, якщо чоловік виїхав за кордон на законних підставах до початку повномасштабної війни в Україні та не повернувся під час воєнного стану, покарання для нього не буде. Нині такої відповідальності не встановлено.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час воєнного стану та загальної мобілізації в Україні виїзд за кордон для чоловіків призовного віку заборонено. Виїхати в іншу країну можуть лише деякі категорії чоловіків, маючи певні документи.