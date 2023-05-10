Выезд за границу в начале вторжения: грозит ли мужчинам наказание, когда они вернутся в Украину

Есть условие, при котором мужчина может получить административную или уголовную ответственность

В первый день полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину многие мужчины успели выехать за границу, пока запрет еще не был введен. Стало известно, что грозит этим гражданам, когда они вернутся в Украину.

Издание Знай.UA, ссылаясь на слова юристов, сообщает, что украинцев не будут штрафовать, так как в самом начале вторжения еще не был введен запрет на выезд из страны для мужчин призывного возраста от 18 до 60 лет. Таким образом, эти мужчины не подпадут под штрафы или более серьезные наказания, если они пересекли границу на законных основаниях.

Уголовная или административная ответственность возможна в том случае, если данные граждане совершили правонарушение или преступление во время пересечения госграницы.

По словам юриста Ростислава Кравеца, если мужчина выехал за границу на законных основаниях до начала полномасштабной войны в Украине и не вернулся во время военного положения, наказания для него не будет. На сегодняшний день такая ответственность не установлена.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во время военного положения и общей мобилизации в Украине выезд за границу для мужчин призывного возраста запрещен. Выехать в другую страну могут только некоторые категории мужчин, имея определенные документы.