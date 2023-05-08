Им можно: полный список граждан, которые могут выехать из Украины в 2023 году

В настоящее время определены 11 категорий, подпадая под которые, мужчины могут свободно пересечь границу

В Украине продолжает действовать военное положение и всеобщая мобилизация, а это означает, что многим нашим гражданам по прежнему запрещен выезд за границу. Впрочем и здесь существуют исключения.

"Телеграф" рассказывает о том, какие категории мужчин имеют право пересекать за границу и как изменились правила в 2023 году.

Какие мужчины имеет право выезжать из Украины в 2023 году

В настоящее время определены 11 категорий, подпадая под которые, мужчины могут свободно пересечь границу. О них мы расскажем ниже.

Снятые с военного учета

Покинуть территорию Украины могут мужчины, снятые с военного учета по состоянию здоровья. Основанием для этого будет оформленная инвалидность или решение медицинской комиссии о непригодности к военной службе. При этом, стоит отметить, что ограниченно пригодные граждане уехать из Украины во время военного положения все еще не могут.

Временно непригодные

На основании справки об инвалидности или заключении военно-врачебной комиссии можно получить статус временной непригодности к военной службе сроком до шести месяцев. Таким гражданам выезд за пределы Украины разрешен.

Многодетные отцы

Мужчины, которые заботятся о трех и более детях младше 18 лет, тоже могут выезжать за границу. При этом не имеет значения, дети от одного брака или разных женщин.

Отцы одиночки

Мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет, имеют право уехать за границу.

Мужчины с инвалидностью

Граждане Украины, имеющие подтвержденную и задокументированную I–III группы инвалидности, могут пересекать границу.

Сопровождающие

Мужчины могут выехать за пределы Украины, если они сопровождают лицо с инвалидностью I или II группы, а также если они едут ухаживать за больными родителями, женой или детьми. Также мужчины от 18 до 60 лет могут выехать за границу, если они сопровождают жен и детей с инвалидностью I или II группы или детей с тяжелыми перинатальными поражениями и другими заболеваниями.

Наличие постоянного места жительства за границей

Выехать за границу могут украинцы, постоянно проживающие в другой стране и имеющие соответствующие отметки в паспорте.

Военные

Военнослужащие имеют право пересекать границу, но только в нескольких случаях:

Если военный ранен и нуждается в лечении или реабилитации за границей;

Если военный едет на специализированную учебу. Для тех, кто будет проходить военное обучение за границей, есть стандартный набор документов.

Водители и волонтеры

Границу могут пересекать водители компаний, имеющих лицензию на международные перевозки грузов. Информация о них обязательно должна быть внесена в информационную систему Укртрансбезопасности.

Также выезжать за границу могут водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь.

Работники железной дороги и моряки

Работникам железнодорожного транспорта, а также морякам, работающим на международных рейсах, разрешено покидать территорию Украины.

Пересекать границу могут моряки, работающие на морских судах, судах внутреннего плавания или подготовка на судах. Чтобы уехать за границу, этой категории мужчин нужно показать следующие документы:

трудовой договор;

письмо судовладельца или оператора о намерении заключить контракт.

Спортсмены и деятели культуры

Разрешено покидать Украину спортсменам, тренерам, специалистам по подготовке к участию в официальных соревнованиях и тренировочных сборах. Для выезда нужно получить решение Министерства спорта о включении в состав участников соревнования и т.д.

Напомним, что раньше подобную уступку делали для студентов иностранных вузов, но сейчас она больше не актуальна.

Стоит отметить, что для всех вышеперечисленных граждан необходимо на границе предъявить документы, которые могут подтвердить принадлежность к той или иной категории.

Ранее мы писали о том, могут ли мужчины выехать за границу по рабочей визе.

Также мы сообщали, что МИД назвал число украинцев за рубежом.