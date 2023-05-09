Выезд из Украины: какую категорию мужчин могут принудительно вернуть на родину

Повестки за границей украинцам не выдают — это дезинформация

С 24 февраля 2022 года в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, в рамках которых выезжать за пределы страны большинству категориям мужчин было запрещено. Однако, есть и те, кому покинуть страну все же удалось, так что "Телеграф" решил разобраться, кого из этих мужчин могут принудительно вернуть на Родину.

Как в эфире телемарафона объяснил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, мужчин-военнообязанных, незаконно пытающихся пересечь границу во время военного положения, будут принудительно возвращать в Украину.

По его словам, оснований на получение статуса беженца за границей у военнообязанных мужчин, покинувших страну, нарушив нормы закона, нет. Европейские страны сотрудничают с Украиной для того, чтобы вернуть этих нарушителей обратно.

"Мы с начала полномасштабного вторжения сотрудничаем с нашими коллегами из ЕС и Молдовы, чтобы противодействовать любым попыткам незаконного пересечения границы. Некоторые пытаются просить сразу статус беженца, но оснований для получения такого статуса у них нет", — пояснил представитель ГПСУ.

Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов закреплен Постановлением КМУ № 1487 предусматривает, что мужчины от 18 до 60 лет становятся на военный учет в дипломатических учреждениях Украины за рубежом.

Дипломатические учреждения собирают, хранят и передают в Украине учетные данные мужчин, а также должны способствовать возвращению в случае объявления призыва в Украине.

Могут вручить повестку за границей

Выдача повесток военнообязанным мужчинам и последующая их депортация в Украину пока не производится. В то же время, такой механизм не планируют внедрять и в будущем. Что же касается слухов о подобных случаях или ситуации – это дезинформация.

Ранее "Телеграф" сообщал, что пограничники рассказали, как уехать за границу волонтерам и водителям и как получить на это разрешение.