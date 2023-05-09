Виїзд з України: яку категорію чоловіків можуть примусово повернути на батьківщину

Повістки за кордоном українцям не видають — це дезінформація

З 24 лютого 2022 року в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, в рамках яких виїжджати за межі країни більшості категоріям чоловіків було заборонено. Однак, є й ті, кому залишити країну все ж вдалося, тож "Телеграф" вирішив розібратися, кого з цих чоловіків можуть примусово повернути на Батьківщину.

Як в ефірі телемарафону пояснив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, чоловіків-військовозобов'язаних, які незаконно намагаються перетнути кордон під час воєнного стану, будуть примусово повертати в Україну.

За його словами, підстав на отримання статусу біженця за кордоном у військовозобов'язаних чоловіків, які покинули країну, порушивши норми закону, немає. Тож європейські країни співпрацюють з Україною для того, щоб повернути цих порушників назад.

"Ми з початку повномасштабного вторгнення співпрацюємо з нашими колегами із ЄС і Молдови, щоб протидіяти будь-яким спробам незаконного перетину кордону. Дехто намагається просити одразу статус біженця, але підстав для отримання такого статусу у них немає", — пояснив представник ДПСУ.

Як відомо, Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів закріплений Постановою КМУ № 1487 передбачає, що чоловіки від 18 до 60 років стають на військовий облік у дипломатичних установах України за кордоном.

Дипломатичні установи збирають, зберігають та передають в Україні облікові дані чоловіків, а також мають сприяти їх поверненню у разі оголошення призову в Україні.

Чи можуть вручити повістку за кордоном

Видача повісток військовозобов'язаним чоловікам і подальша їх депортація до України наразі не проводиться. Водночас такий механізм не планують впроваджувати й у майбутньому. Що ж стосується чуток про подібні випадки або ситуації — це дезінформація.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що прикордонники розповіли, як виїхати за кордон волонтерам та водіям і як отримати на це дозвіл.