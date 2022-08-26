Могут ли наказать мужчин, которые не возвращаются в Украину во время мобилизации: ответ юриста

Некоторых украинских мужчин полномасштабная война застала за рубежом

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Однако не все военнообязанные вернулись в страну после 24 февраля. Мужчин за рубежом интересует вопрос, грозит ли им какая-нибудь ответственность за то, что они не вернулись на родину после начала полномасштабного вторжения рф.

"Телеграф" разъясняет, что грозит украинским мужчинам, которые не вернулись в страну во время действия военного положения. На этот вопрос ответил юрист Ростислав Кравец, передают "Факти".

"На сегодняшний день такой ответственности нет. Народные депутаты пытаются, было несколько законопроектов, которые имели целью ввести ответственность за невозвращение мужчин в Украину", – заявил Ростислав.

Депутаты пытались ввести ответственность за то, что некоторые решили не возвращаться из-за границы во время войны, однако это противоречит Конституции. Кроме того, Кравец отметил, что украинские мужчины за рубежом неплохо пополняют украинскую казну.

"Что касается принуждения мужчин вернуться, то на самом деле это не только нарушение Конституции, но и нарушение логики. Ведь поступление в Украину финансов от работников начинает превышать поступления от экспорта", – добавил юрист.

Таким образом, на сегодняшний день нет никакой административной или уголовной ответственности за невозвращение мужчин, выехавших из страны до 24 февраля 2022 года.

Ранее "Телеграф" объяснял, кого из родителей и опекунов детей не могут забрать в армию. Напомним, в Украине хотят начать мобилизировать мужчин, имеющих инвалидность третьей степени.