Їм можна: повний список громадян, які можуть виїхати з України у 2023 році

В даний час визначено 11 категорій, підпадаючи під які, чоловіки можуть вільно перетнути кордон.

В Україні продовжує діяти воєнний стан та загальна мобілізація, а це означає, що багатьом нашим громадянам, як і раніше, заборонено виїзд за кордон. Втім, і тут існують винятки.

"Телеграф" розповідає про те, які категорії чоловіків мають право перетинати за кордон та як змінилися правила у 2023 році.

Які чоловіки має право виїжджати з України у 2023 році

Наразі визначено 11 категорій, підпадаючи під які, чоловіки можуть вільно перетнути кордон. Про них ми розповімо нижче.

Зняті з військового обліку

Залишити територію України можуть чоловіки, зняті з військового обліку за станом здоров’я. Підставою для цього буде оформлена інвалідність або рішення медичної комісії щодо непридатності до військової служби. При цьому слід зазначити, що обмежено придатні громадяни виїхати з України під час військового стану все ще не можуть.

Тимчасово непридатні

На підставі довідки про інвалідність або укладання військово-лікарської комісії можна отримати статус тимчасової непридатності до військової служби строком до шести місяців. Таким громадянам виїзд за межі України дозволено.

Багатодітні батьки

Чоловіки, які піклуються про трьох і більше дітей віком до 18 років, теж можуть виїжджати за кордон. При цьому немає значення, діти від одного шлюбу або різних жінок.

Батьки одинаки

Чоловіки, які самостійно виховують дитину до 18 років, мають право виїхати за кордон.

Чоловіки з інвалідністю

Громадяни України, які мають підтверджену та задокументовану І–ІІІ групи інвалідності, можуть перетинати кордон.

Супроводжуючі

Чоловіки можуть виїхати за межі України, якщо вони супроводжують особу з інвалідністю І чи ІІ групи, а також якщо вони їдуть доглядати хворих батьків, дружини чи дітей. Також чоловіки від 18 до 60 років можуть виїхати за кордон, якщо вони супроводжують дружин та дітей з інвалідністю І або ІІ групи або дітей з тяжкими перинатальними ураженнями та іншими захворюваннями.

Наявність постійного місця проживання за кордоном

Виїхати за кордон можуть українці, які постійно проживають в іншій країні та мають відповідні позначки у паспорті.

Військові

Військовослужбовці мають право перетинати кордон, але лише у кількох випадках:

Якщо військовий поранений і потребує лікування чи реабілітації за кордоном;

Якщо військовий їде на спеціалізоване навчання. Для тих, хто проходитиме військове навчання за кордоном, є стандартний набір документів.

Водії та волонтери

Кордон можуть перетинати водії компаній, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів. Інформація про них обов’язково має бути внесена до інформаційної системи Укртрансбезпеки.

Також виїжджати за кордон можуть водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу.

Працівники залізниці та моряки

Працівникам залізничного транспорту, а також морякам, які працюють на міжнародних рейсах, дозволено залишати територію України.

Перетинати кордон можуть моряки, які працюють на морських суднах, судах внутрішнього плавання чи підготовка на судах. Щоб виїхати за кордон, цій категорії чоловіків потрібно показати такі документи:

трудовий договір;

лист судновласника чи оператора про намір укласти контракт.

Спортсмени та діячі культури

Дозволено залишати Україну спортсменам, тренерам, спеціалістам з підготовки до участі в офіційних змаганнях та тренувальних зборах. Для виїзду потрібно отримати рішення Міністерства спорту щодо включення до складу учасників змагання тощо.

Нагадаємо, що раніше подібну поступку робили для студентів іноземних вишів, але зараз вона більше не є актуальною.

Варто зазначити, що для всіх перерахованих вище громадян необхідно на кордоні пред’явити документи, які можуть підтвердити приналежність до тієї чи іншої категорії.

Раніше ми писали про те, чи можуть чоловіки виїхати за кордон за робочою візою.

Також ми повідомляли, що МЗС назвало кількість українців за кордоном.