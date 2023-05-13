Есть одно важное условие: некоторые военнообязанные мужчины могут выехать из Украины

Мужчины, у которых еще не родился третий ребенок, могут выехать из Украины

Как известно, по законам Украины отец троих детей имеет право покидать территорию страны во время военного положения. При этом у мужчин есть возможность выехать за границу до рождения третьего ребенка.

Об этом в комментарии порталу "Pro Гроші" рассказал глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

По его словам, военнообязанные мужчины, жены которых ждут третьего ребенка, могут выехать из Украины при определенных условиях.

Юрист отмечает, что факт беременности и отцовства нужно будет подтвердить документально.

Кроме того, большую роль играет триместр беременности, на котором находится супруга. Мужчину выпустят из страны в случае, если срок беременности составляет не менее 35 недель. В таком случае будет считаться, что у него уже трое детей.

Также за границу имеют право выезда и те мужчины, у которых трое и больше несовершеннолетних детей от разных жен. Главное условие — своевременная выплата алиментов.

Ранее "Телеграф" писал о том, какие документы нужны отцам троих детей для выезда из Украины.