Имеют право на выезд, но есть уточнение: кто из мужчин может пересечь границу и какие документы нужны

Мужчины, на содержании которых находится трое и больше детей, имеют право на выезд

Большинство мужчин возрастом от 18 до 60 лет не имеют права выезжать из Украины во время полномасштабной войны с российскими оккупантами, но из этого правила существуют исключения. В частности выезд разрешен многодетным отцам, но только в том случае, если мужчина содержит троих или более детей младше 18 лет, а не просто является их отцом по документам.

Правила выезда этой категории мужчин прописаны на сайте Безвозмездной правовой помощи.

Для пересечения границы таким мужчинам нужны документы, подтверждающие содержание более троих детей.

Это могут быть:

свидетельство о рождении детей (троих и более);

удостоверение отца многодетной семьи;

решение суда о лишении одного из родителей родительских прав;

свидетельство о смерти одного из родителей ребенка;

решение суда об отнятии ребенка у одного из родителей без лишения родительских прав;

решение суда о признании одного из родителей без вести пропавшим;

решение суда об объявлении одного из родителей умершим.

При этом, мужчина может выехать из Украины как вместе с детьми, так и без них, при условии наличия перечисленных документов, либо их нотариально заверенных копий.

В случае, если мужчина не живет одной семьей с детьми, необходимо предоставить доказательства их содержания. Это может быть решение суда о назначении алиментов на содержание ребенка и справка из государственной исполнительной службы об отсутствии задолженности по уплате алиментов, размера уплаты алиментов и т.п.

Как ранее рассказывал "Телеграф", выехать из Украины могут и опекуны людей с инвалидностью, но для этого необходимо документальное подтверждение.