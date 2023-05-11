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Некоторые мужчины могут выехать из Украины: названа категория и необходимые документы

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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На некоторые категории запрет на выезд за границу не распространяется Новость обновлена 11 мая 2023, 11:54
На некоторые категории запрет на выезд за границу не распространяется. Фото Госпогранслужба

Юрист рассказал, кого из мужчин выпустят из Украины даже без предъявления военного билета

Во время действия военного положения военнообязанным мужчинам запрещен выезд из Украины, но есть ряд исключений. В частности, пересечь границу могут опекуны людей с инвалидностью, но для этого необходимо документальное подтверждение.

О том, какие правовые основания существуют для этого и какие нужны документы, рассказал юрист Игорь Дайнеко.

Речь об этом шла в ответе на вопрос украинца, который хочет выехать за границу вместе со своим отцом, получившим инвалидность второй группы. По этой же причине его сын был уволен в запас.

Юрист напомнил, что согласно п. 2-1 Постановления КМУ №57 пересекать государственную границу имеют право лица, имеющие одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождающих одного из таких родителей для выезда за пределы Украины. Однако необходимы документы, подтверждающие родственные связи, инвалидность, а также совместное проживание.

Для пересечения границы инвалиду и сопровождающему мужчине призывного возраста нужны такие документы:

  • загранпаспорта;
  • свидетельство о рождении сопровождающего;
  • выписки из реестров, подтверждающие, совместное проживание или штампы внутренних паспортов о месте проживания.
  • удостоверение инвалида или пенсионное удостоверение в котором указана группу инвалидности.

По словам юриста, в этом случае, — когда сын сопровождает отца-инвалида, военный билет сына предоставлять не нужно.

В то же время он напомнил, что согласно абзацу 13 п. 2-1 постановления КМУ №57, граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, сопровождавшие лиц с инвалидностью для выезда за пределы Украины, обязаны вернуться в Украину не позднее возвращения на территорию Украины лиц, которых они сопровождали. Однако ответственность за нарушение этого требования не предусмотрена.

Ранее "Телеграф" рассказывал, грозит ли наказание мужчинам, покинувшим Украину в начале полномасштабной войны, когда они вернутся домой.

Теги:
#Инвалидность #Военнообязанные #Выезд за границу