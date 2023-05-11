Некоторые мужчины могут выехать из Украины: названа категория и необходимые документы
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Юрист рассказал, кого из мужчин выпустят из Украины даже без предъявления военного билета
Во время действия военного положения военнообязанным мужчинам запрещен выезд из Украины, но есть ряд исключений. В частности, пересечь границу могут опекуны людей с инвалидностью, но для этого необходимо документальное подтверждение.
О том, какие правовые основания существуют для этого и какие нужны документы, рассказал юрист Игорь Дайнеко.
Речь об этом шла в ответе на вопрос украинца, который хочет выехать за границу вместе со своим отцом, получившим инвалидность второй группы. По этой же причине его сын был уволен в запас.
Юрист напомнил, что согласно п. 2-1 Постановления КМУ №57 пересекать государственную границу имеют право лица, имеющие одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождающих одного из таких родителей для выезда за пределы Украины. Однако необходимы документы, подтверждающие родственные связи, инвалидность, а также совместное проживание.
Для пересечения границы инвалиду и сопровождающему мужчине призывного возраста нужны такие документы:
- загранпаспорта;
- свидетельство о рождении сопровождающего;
- выписки из реестров, подтверждающие, совместное проживание или штампы внутренних паспортов о месте проживания.
- удостоверение инвалида или пенсионное удостоверение в котором указана группу инвалидности.
По словам юриста, в этом случае, — когда сын сопровождает отца-инвалида, военный билет сына предоставлять не нужно.
В то же время он напомнил, что согласно абзацу 13 п. 2-1 постановления КМУ №57, граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, сопровождавшие лиц с инвалидностью для выезда за пределы Украины, обязаны вернуться в Украину не позднее возвращения на территорию Украины лиц, которых они сопровождали. Однако ответственность за нарушение этого требования не предусмотрена.
Ранее "Телеграф" рассказывал, грозит ли наказание мужчинам, покинувшим Украину в начале полномасштабной войны, когда они вернутся домой.