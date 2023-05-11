Деякі чоловіки можуть виїхати з України: названо категорію та необхідні документи

Юрист розповів, кого з чоловіків випустять із України навіть без пред’явлення військового квитка

Під час дії військового стану військовозобов’язаним чоловікам заборонено виїзд з України, але є низка винятків. Зокрема, перетнути кордон можуть опікуни людей з інвалідністю, але для цього потрібне документальне підтвердження.

Про те, які правові підстави існують для цього та які потрібні документи, розповів юрист Ігор Дайнеко.

Про це йшлося у відповіді на запитання українця, який хоче виїхати за кордон разом зі своїм батьком, що отримав інвалідність другої групи. З цієї ж причини його сина було звільнено в запас.

Юрист нагадав, що згідно з п. 2-1 Постанови КМУ №57 перетинати державний кордон мають право особи, які мають одного зі своїх батьків або батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи та супроводжують одного з таких батьків для виїзду за межі України. Однак необхідні документи, що підтверджують родинні зв’язки, інвалідність та спільне проживання.

Для перетину кордону інваліду та чоловікові призовного віку, який супроводжує його, потрібні такі документи:

закордонні паспорти;

свідоцтво про народження супроводжуючого;

витяги з реєстрів, що підтверджують, спільне проживання чи штампи внутрішніх паспортів про місце проживання;

посвідчення інваліда або пенсійне посвідчення у якому зазначено групу інвалідності.

За словами юриста, у цьому випадку, — коли син супроводжує батька-інваліда, військовий квиток сина надавати не потрібно.

Водночас він нагадав, що згідно з абзацом 13 п. 2-1 постанови КМУ №57, громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які супроводжували осіб з інвалідністю для виїзду за межі України, зобов’язані повернутися до України не пізніше повернення на територію України осіб, яких вони супроводжували. Однак відповідальності за порушення цієї вимоги не передбачено.

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