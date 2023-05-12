Мають право на виїзд, але є уточнення: хто з чоловіків може перетнути кордон і які документи потрібні
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Чоловіки, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей, мають право на виїзд
Більшість чоловіків віком від 18 до 60 років не мають права виїжджати з України під час повномасштабної війни з російськими окупантами, але з цього правила є винятки. Зокрема виїзд дозволено багатодітним батькам, але тільки в тому випадку, якщо чоловік утримує трьох або більше дітей віком до 18 років, а не просто є їхнім батьком за документами.
Правила виїзду цієї категорії чоловіків прописані на сайті Безоплатної правової допомоги.
Для перетину кордону таким чоловікам потрібні документи, що підтверджують утримання трьох дітей.
Це можуть бути:
- свідоцтво про народження дітей (трьох і більше);
- посвідчення батька багатодітної сім’ї;
- рішення суду про позбавлення одного із батьків батьківських прав;
- свідоцтво про смерть одного з батьків дитини;
- рішення суду про відібрання дитини в одного з батьків без позбавлення батьківських прав;
- рішення суду про визнання одного з батьків безвісти зниклим;
- рішення суду про оголошення одного з батьків померлим.
При цьому чоловік може виїхати з України як разом з дітьми, так і без них, за наявності перелічених документів, або їх нотаріально завірених копій.
Якщо чоловік не живе однією сім’єю з дітьми, необхідно надати докази їх утримання. Це може бути рішення суду про призначення аліментів на утримання дитини та довідка з державної виконавчої служби про відсутність заборгованості зі сплати аліментів, розміру сплати аліментів тощо.
Як раніше розповідав "Телеграф", виїхати з України можуть і опікуни людей з інвалідністю, але для цього потрібне документальне підтвердження.