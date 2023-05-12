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Мають право на виїзд, але є уточнення: хто з чоловіків може перетнути кордон і які документи потрібні

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
Дата публікації
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Багатодітні батьки можуть виїхати з України під час війни Новина оновлена 12 травня 2023, 11:50
Багатодітні батьки можуть виїхати з України під час війни. Фото pexels.com

Чоловіки, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей, мають право на виїзд

Більшість чоловіків віком від 18 до 60 років не мають права виїжджати з України під час повномасштабної війни з російськими окупантами, але з цього правила є винятки. Зокрема виїзд дозволено багатодітним батькам, але тільки в тому випадку, якщо чоловік утримує трьох або більше дітей віком до 18 років, а не просто є їхнім батьком за документами.

Правила виїзду цієї категорії чоловіків прописані на сайті Безоплатної правової допомоги.

Для перетину кордону таким чоловікам потрібні документи, що підтверджують утримання трьох дітей.

Це можуть бути:

  • свідоцтво про народження дітей (трьох і більше);
  • посвідчення батька багатодітної сім’ї;
  • рішення суду про позбавлення одного із батьків батьківських прав;
  • свідоцтво про смерть одного з батьків дитини;
  • рішення суду про відібрання дитини в одного з батьків без позбавлення батьківських прав;
  • рішення суду про визнання одного з батьків безвісти зниклим;
  • рішення суду про оголошення одного з батьків померлим.

При цьому чоловік може виїхати з України як разом з дітьми, так і без них, за наявності перелічених документів, або їх нотаріально завірених копій.

Якщо чоловік не живе однією сім’єю з дітьми, необхідно надати докази їх утримання. Це може бути рішення суду про призначення аліментів на утримання дитини та довідка з державної виконавчої служби про відсутність заборгованості зі сплати аліментів, розміру сплати аліментів тощо.

Як раніше розповідав "Телеграф", виїхати з України можуть і опікуни людей з інвалідністю, але для цього потрібне документальне підтвердження.

Теги:
#Чоловіки #Діти #Документи #Виїзд за кордон